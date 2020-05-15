كارثة في سوق العمرانية.. انتشار الباعة الجائلين والمواطنون دون كمامة

شهد سوق العمرانية اليوم الجمعة احتشاد مئات المواطنين لشراء مستلزماتهم دون كمامات وانتشر الباعة الجائلون وسط تجاهل تام لقرارات المسؤولين الأمر الذي ينُذر بكارثة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.





رصد" صدي البلد" تكدس المواطنين داخل السوق، وأيضا افتراش الباعة الجائلين السوق بمفروشاتهم، وسط تجاهل المسئولين.





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يأتى ذلك علي الرغم من زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل كبير ملحوظ يوم بعظ يوم إلا أن المواطنين يمارسون حياتهم بشكل طبيعى دون الالتزام بالإجراءات الوقائية على الأقل من ارتداء الكمامات.









وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.





وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.





من المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم يديه بعد استخدامها، حيث إن مواطن واحد مصاب قادر على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين.