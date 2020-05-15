AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حفضل طفلة طول عمري.. منة فضالى تتألق بالكاجوال برفقة العرائس

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:09 م
منة فضالى
منة فضالى
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفانة منة فضالي، صورة جديدة لها برفقة مجموعة من العرائس عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.

وظهرت منة فضالي، بتى شيرت أنيق باللون الأسود، وارتدت معه بنطالا جذابا باللون الأسود الذى يبرز عن رشاقتها وجمالها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي فى الماكياج فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.

واختارت تسريحة الكيرلى الناعم لشعرها البنى القصير التى تتناسب مع إطلالتها، ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية عبارة عن ساعة لليد، واسوارة لإكمال إطلالتها.

وعلقت على الصورة: "حفضل طفلة طول عمري مهما اكبر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قدام مرايتها.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

بـ جمبسوت مختلف.. منة فضالى تتألق بإطلالة كاجوال .. شاهد

على الموتوسيكل .. ميار الغيطى تتألق بالكاجوال .. شاهد

بـ الجلد الأصفر .. سيرين عبد النور تتألق بالكاجوال رفقة أحمد فهمي

ترشيحاتنا

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

نجم الأهلي السابق ينتقد تصرفات كهربا وصالح جمعة

خاص.. انتهاء أزمة حمدي النقاز.. واللاعب يغادر السجن

الأهلي يستغنى عن صالح جمعة ووليد أزارو.. كواليس جلسة فايلر والخطيب.. فيديو

اتبعها.. 3 نصائح من الصحة العالمية عند ارتداء الكمامة القماش

خطة تعامل "التعليم" مع أي طالب يصاب بكورونا أثناء امتحانات الثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفضل طفلة طول عمري.. منة فضالى تتألق بالكاجوال برفقة العرائس

فستان بقشر السمك.. أروى تتألق في حلقة سوزان نجم الدين مع رامز مجنون رسمي

بعد إجرائها عملية تجميل بالأنف.. 10 صور لـ سوزان نجم الدين تثير الجدل