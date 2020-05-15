حفضل طفلة طول عمري.. منة فضالى تتألق بالكاجوال برفقة العرائس





وظهرت منة فضالي ، بتى شيرت أنيق باللون الأسود، وارتدت معه بنطالا جذابا باللون الأسود الذى يبرز عن رشاقتها وجمالها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي فى الماكياج فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.





واختارت تسريحة الكيرلى الناعم لشعرها البنى القصير التى تتناسب مع إطلالتها، ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية عبارة عن ساعة لليد، واسوارة لإكمال إطلالتها.





وعلقت على الصورة: "حفضل طفلة طول عمري مهما اكبر".