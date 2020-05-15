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مرأة

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:29 م
علاج قرح الفم
علاج قرح الفم
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نهى هجرس
تسبب قرح الفم الألم الشديد، وعادة ما تتطور على اللسان وداخل الخدين وداخل الشفاه مما قد يسبب الألم والتهيج، مما يجعل من الصعب عليك تناول الطعام والشراب.

وهناك عوامل معينة يمكن أن تؤدي إلى تقرحات الفم مثل الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية، ومعجون الأسنان، وشطف الفم التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم وإصابات طفيفة في الفم، ونقص فيتامين ب 12 والزنك وفيتامينات الحديد.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من قرح الفم.

- الصبار 
يتميز الصبار بخصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في الشفاء السريع لقرح الفم، وفقًا لدراسة ، فإن جل الصبار فعال في تقليل حجم القرحة والألم والالتهاب.
- قطعي ورقة الصبار واقطعي جل الصبار بملعقة. 
- ضع كميات صغيرة من جل الصبار وامسحه مباشرة على القرحة.


-  الثوم 
يمكن أن يساعد الثوم في الحد من تقرحات الفم بسبب وجود الأليسين ، وهو مركب نشط حيويًا له خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للميكروبات.
- افركي فص ثوم على القرحة برفق شديد لمدة دقيقة إلى دقيقتين. 
- اغسل فمك جيدا.

- العسل 
يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، يمكن أن يساعد في تقليل حجم القرحة والألم والاحمرار ، لذلك ضع العسل أربع مرات في اليوم.

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