برلماني يهاجم رامز والدراما ويشيد بالاختيار وعلي عبد العال.. فيديو

علق النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، خلال استضافته مع الإعلامي محمد موسى في برنامج خط احمر، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، على الخبر الذي عرضه "موسى" عليه يفيد بأنه انتقد الاعمال الدرامية الموجودة على الساحة هذه الفترة والتي وصفها بـ "الهابطة".





وقال "اسماعيل"، إن خطة الدولة لبناء الانسان المصري واستعادة هويته المصرية والقيم الاصلية، تفيد جدا عدم تأثر المصريين بالاعلام المصدر لنا من الخارج، والدراما المصرية الحالية مع المسجد والكنيسة والاعلام والتعليم تؤثر على هوية المصريين.





وأشار عضو البرلمان، إلى أن برنامج مثل برنامج رامز جلال وما يقدمه، لو تم انفاق الاموال المستخدمة فيه على المستحقين، مفيدا بأن اعمال مثل الالماني و ابراهيم الابيض وكل ما يشجع على العنف والفساد يجب أن يتم ايقافها، واستبدالها بأعمال تؤثر بالايجاب على الاخلاق.





علق النائب محمد إسماعيل، على صورة البطل الشهيد أحمد المنسي وصورة الفنان أمير كرارة الذي جسد دور البطل المنسي في مسلسل "الاختيار"، قائلا: "هذه هي الاعمال التي نحتاجها فهل ياترى مسلسل الاختيار نسب مشاهدته قليلة، الناس محتاجه البطل زي فيلم الممر التي تجسد الشخصية المصرية العسكرية التي تبذل الغالي والنفيس كي نحيا في أمن وأمان.





وأضاف إسماعيل، أنه مهما كان المسلسل الذي يقدم الحياة العسكرية لم يصل إلى ما قام به الجيش المصري في الحقيقة، لافتا إلى أن الجيش هو من وقف بجانب الشعب في ٢٥ يناير وفي كل الأزمات.

وتابع: "لا يوجد اي دولة في العالم تستطيع مواجهة الاهارب بنسبة ١٠٠٪ ولكن الجيش استطاع ان يقود الارهاب المستشري في الوطن العربي وكثير من المتسللين الجيش لهم بالمرصاد والدولة المصرية متربصة، والجماعات الإرهابية حاولت استغلال أزمة كورونا في اعمالها الاجرامية".





واستطرد: "الاهارب سينتهي حينما نعود إلى وسطية الاديان ولما يكون عندنا مشايخ ونعلم النشء ونربيه صح".





فيما علق النائب محمد إسماعيل، على صورة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قائلا: "الدكتور علي عبدالعال الأب في مجلس النواب أدار المجلس في مرحلة صعبة لأن قوامه ٥٦٪ فردي مستقل وبالتالي لم يكن عنده معارضة واضحه بالنسبة له استطاع ان يميز أغلب النواب وحفظ جميع أسماء النواب ".





وأضاف إسماعيل، قائلا: "استطاع أن يخرج بالبرلمان إلى بر الأمان ويستطيع الحصول على عدد من التشريعات هي الأكبر والأهم والاخطر في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر".





وتابع: "أراه من رؤساء البرلمان الذي استطاع ان يقنع المصريين خصوصا ان المصريين كانوا متعلقين بفتحي سرور، فالدكتور على جهبذ دستوري ورجل قانوني من الطراز الاول وحقق نجاحا كبيرا في ملف البرلمان".



