جراءة وتحدٍ وشجاعة وحب.. هل نجحت سوزان نجم الدين في هزيمة رامز مجنون رسمي.. فيديو

نجح الفنان رامز جلال، في الايقاع بضحية جديدة ليواصل بها خطواته للصعود في سماء برامج المقالب ويكون رقم واحد، بعد أن أوقع الفنانة سوزان نجم الدين، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، والمذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر».





وخلال الحلقة وقعت أحداث كثيرة من جانب الضحية عرفت بالجرأة في الرد على أسئلة الإعلامية أروي، والشجاعة في مواجهة مقلب رامز جلال، وانتهت بكلمة حب منها لجلال.





وبدأ أحداث المقلب بوصلة سخرية كعادة من رامز جلال، قبل أن ترد سوزان، على أسئلة أروى بكل صراحة، قائلة أن النجم العالمى مايك تايسون دخل التاريخ عندما وقف امامي في فيلم حملة فرعون.

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وأضافت أنه لدي قدرة على أن ألعب أدوارا لكل الأعمار في الأعمال الفنية، مضيفة أنه أحب ذكاء المنتج السبكي وإخلاصه المطلق للعمل أيضا.

وأكدت أنها قامت بعمل عملية تجميل واحدة في الأنف، مشيرة إلى أنها ليست متمردة على الزواج.

سوزان نجم ترد على رامز جلال بإخراج لسانها.. والأخير: ممكن أخلعك الجزمة





أظهرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين شجاعة كبيرة خلال تنفيذ فقرات برنامج مجنون رسمى.





وانسجمت سوزان نجم مع فقرات البرنامج، حيث واصلت الضحك والفرحة، وقالت لـ رامز جلال "حلو بحبك يا رامز انت فظيع".





وفى رد فعل مفاجئ من رامز جلال طلب من الفنانة سوزان نجم الدين قائلا:" ممكن أخلعك الجزمة".





وفي تحد كبير يكشف عدم اكتراث سوزان نجم بمقلب رامز جلال قامت بإخراج لسانها لتسبب الغيظ لرامز جلال الذي رد قائلا:" الست دى مجنونة".

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وخلال المقلب قرر الفنان رامز جلال، إزالة «ميك آب» ضحية مقلبه الفنانة سوزان نجم الدين، بعد أن أظهرت شجاعة غير عادية في المقلب بل وظهر عليها علامات الاستمتاع به.





سوزان نجم الدين بعد مقلب رامز جلال: أنا بقيت بحبك

وفي نهاية المقلب، قالت نجم الدين، لـ جلال :"اعترفلك بحاجة، انا بقيت بحبك، بعد اللى عملته فيا ده".