مصادرة 296 ألف عبوة.. حبس مسئول مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس ا

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وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن

بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته (296620 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – وكذا 3 طن "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر.



