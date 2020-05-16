مصادرة 296 ألف عبوة.. حبس مسئول مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لادارته المصنع بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية وحيازته (296620 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – وكذا 3 طن "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر.
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وامرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وارسال عينة منها الى المعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير بها، وكذلك تكليف رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وناشط المتهم.
وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته (296620 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – وكذا 3 طن "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر.