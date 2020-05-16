AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أصيب بكورونا وقتله شيء آخر.. ماذا حدث مع موظف البحيرة ؟

السبت 16/مايو/2020 - 08:16 ص
كورونا-ارشيفية
كورونا-ارشيفية
Advertisements
جمالات الدمنهوري

تسبب فيروس كورونا في رعب للعالم أجمع نظرا لكم الأرواح التي حصدها والملايين التي اصطادها... ولكن إذا فكرنا لبرهة سنجد ما هو أشد فتكا من الفيروس القاتل ألا وهو الصدمة التي قد تتسبب في جلطات مفاجئة وموت لحظى بسبب السكتات القلبية.

موظف البحيرة خير مثال على ذلك .. ذلك المسن الذي تجاوز عامه الـ52 لم يتحمل خبر إصابته بفيروس كورونا ليصاب بسكتة قلبية أودت بحياته على الفور.

البداية كما أكدها الدكتور أحمد بريقع مدير مستشفى صدر دمنهور،  أن المصاب بعد دخوله المستشفى توفى  إثر إصابته بسكتة قلبية، بعد تأكده من إصابتهبفيروس كورونا وقبل نقله لمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار.

وأوضح أن المتوفى يعمل موظف بشركة بترول ويبلغ من العمر 52 عاما، مقيم بأرض أدمون بمدينة دمنهور، وانه توفى فور ظهور نتيجة تحاليله لفيروس كورونا والتأكد من إصابته ، بسبب الصدمة.

وسيطرت حالة من الأسى والحزن بين العاملين بمستشفى الصدر بدمنهور والمخصص  لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بالبحيرة إثر وفاة  مصاب داخل المستشفى فور ظهور نتيجة التحاليل و تأكيد إصابته بالفيروس


وبعد وفاته تم تجهيز جثمانه وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ودفن بمقابر أسرته بمنطقة القلعة فى دمنهور.

وتمت عمليه الدفن من خلال متخصصين فى ذلك مرتدين البدل الوقائية وقاموا برش وتعقيم منطقة المقابر قبل وبعد دفن الضحية.

وكانت مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار قد شهد أمس شفاء وخروج 14مريض والعودة لمنازلهم لاستكمال العزل بمنازلهم لمدة أسبوعان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من انتشار العدوى.. أهالى قرية يعترضون على دفن مسن أصيب بكورونا في البحيرة

حضرت فرحا فنقلت العدوى لـ 5 آخرين.. عزل ٥ منازل والمخالطين لهم بقرية بولين.. وجدل بسبب دفن مسن مصاب بكورونا في البحيرة

موتى كورونا.. مشاجرة في المقابر بسبب جثة متوفى .. فيديو

300 حالة اشتباه بـ كورونا في محافظة البحيرة

عبر الفيسبوك.. طبيب بمستشفى الحجر الصحى بالعجمى يطمئن أهالى مسقط رأسه كفر الدوار ويدعم زملاءه

بعد التأكد من سلبية التحاليل.. خروج الفريق الطبى الثانى من مستشفى الحجر بكفر الدوار

ترشيحاتنا

فوائد شرب الماء على ثلاث مرات.. الإمام الشعراوي يكشف عنها

أخبار الرياضة.. الشباب والرياضة تنفي إلغاء الدوري الممتاز.. وشوبير: وجهة نظري

استشاري سمنة يحذر من تناول فنجان قهوة قبل الفطار فى رمضان

ليلة القدر 27 رمضان.. إعجاز عددي في القرآن

درجات الحرارة بالمحافظات اليوم السبت 16 /5 /2020

بعد انتشار أخبار انتقاله للأهلي بـ60 مليون.. باهر المحمدي يتصدر تويتر

AdvertisementS

للمرة الثالثة.. وزارة الصحة تتسلم 30 طنًا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين

بنسبة 100%.. شركة أمريكية تعلن توصلها إلى جسم مضاد يحمي من عدوى كورونا

فوائد شرب الماء على ثلاث مرات.. الإمام الشعراوي يكشف عنها

وصلت تل أبيب بعد عملية تهريب سرية.. أول وزيرة من أصل اثيوبي في إسرائيل

بالأسماء.. وفاة 8 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

سدوا بابها بالأسمنت.. طبيبة عراقية تفاجئ بأفعال الجيران بعد خروجها من العزل

فقد أمه.. بالصور طائر يتعلق بطفل صغير ويرفض الطيران

البرنس.. أيمن عزب يتزوج دنيا عبد العزيز بعد 28 عاما على فشله في الزواج من والدتها

حميات إمبابة: العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

شاهد.. أحدث ظهور لصالح جمعة بعد شائعة استغناء الأهلي عنه

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف في تسجيل صوتى حقيقة اعتدائه على فرد أمن.. شهر العسل بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على الكورنيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحمام.. الكاميرا تفضح وزير التعليم الفرنسي على الهواء.. فيديو

22 فائدة لـ الفراولة

تويوتا ياريس 2020 toyota yaris .. كل ما تريد معرفته عنها بالتفصيل..صور