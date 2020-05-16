أصيب بكورونا وقتله شيء آخر.. ماذا حدث مع موظف البحيرة ؟





تسبب فيروس كورونا في رعب للعالم أجمع نظرا لكم الأرواح التي حصدها والملايين التي اصطادها... ولكن إذا فكرنا لبرهة سنجد ما هو أشد فتكا من الفيروس القاتل ألا وهو الصدمة التي قد تتسبب في جلطات مفاجئة وموت لحظى بسبب السكتات القلبية.





موظف البحيرة خير مثال على ذلك .. ذلك المسن الذي تجاوز عامه الـ52 لم يتحمل خبر إصابته بفيروس كورونا ليصاب بسكتة قلبية أودت بحياته على الفور.





البداية كما أكدها الدكتور أحمد بريقع مدير مستشفى صدر دمنهور، أن المصاب بعد دخوله المستشفى توفى إثر إصابته بسكتة قلبية، بعد تأكده من إصابته بفيروس كورونا وقبل نقله لمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار.

وأوضح أن المتوفى يعمل موظف بشركة بترول ويبلغ من العمر 52 عاما، مقيم بأرض أدمون بمدينة دمنهور، وانه توفى فور ظهور نتيجة تحاليله لفيروس كورونا والتأكد من إصابته ، بسبب الصدمة.





وسيطرت حالة من الأسى والحزن بين العاملين بمستشفى الصدر بدمنهور والمخصص لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بالبحيرة إثر وفاة مصاب داخل المستشفى فور ظهور نتيجة التحاليل و تأكيد إصابته بالفيروس









وبعد وفاته تم تجهيز جثمانه وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد و دفن بمقابر أسرته بمنطقة القلعة فى دمنهور.





وتمت عمليه الدفن من خلال متخصصين فى ذلك مرتدين البدل الوقائية وقاموا برش وتعقيم منطقة المقابر قبل وبعد دفن الضحية.





وكانت مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار قد شهد أمس شفاء وخروج 14مريض والعودة لمنازلهم لاستكمال العزل بمنازلهم لمدة أسبوعان.







