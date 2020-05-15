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فن

مصدر الحنان والبهجة.. سارة الطباخ تهنئ أصالة بعيد ميلادها

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:35 م
سارة واصالة
سارة واصالة
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محمد بدران
هنأت المنتجة سارة الطباخ المطربة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم 15 من مايو.

ونشرت سارة الطباخ صورة بصحبة أصالة وعلقت "الراقية، القوية و الى مصدر الحنان و البهجة دايما اختي و صاحبتي ...كل سنة و إنتي حبيبة قلبي يا صولا...بحبك ❤️😘

ويوافق اليوم، 15 من مايو، عيد ميلاد النجمة أصالة، حيث أكملت عامها الـ50.

وما لا يعرفه كثيرون أن أصالة تزوجت مرتين الأولى من أيمن الذهبي واستمر زواجهما لأكثر من 10 أعوام لكنه انتهى بعد خلافات كثيرة واتهام أصالة لأيمن بخيانتها، وأنجبت منه شام وخالد.

وبعد عام من انفصالها عن أيمن الذهبي، وقعت في حب طارق العريان وتزوجته، وأنجبت منه آدم وعلي ثم انفصلت عنه.


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