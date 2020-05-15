ماذا تعرف عن صندوق مصر السيادي؟ وكيف تتم إدارته؟

تأسس صندوق_مصر_السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري ، ويدار الصندوق بشكل مستقل.





وذلك من خلال مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص.









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ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار للعمل على الترويج لها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين









وذلك لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر.



