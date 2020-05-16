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سيارات

معلومات لا تعرفها عن نظام الـ GPS

السبت 16/مايو/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الجميع من سائقي السيارات يلجأ إلى تطبيق خرائط " جوجل "  سواء في الهواتف الذكية أو على أجهزة الكمبيوتر.


ومن المعروف أن نظام GPS  هو تطبيق يسعد المستخدمين لتحديد الموقع الذي يقف المرء عليه  كما أنه يتكون من 3 قطاعات هو القطاع الخارجي أو قطاع التحكم وقطاع المستخدم.

ومن أبرز مميزات الـ GPS  هي الدقة  بخصوص الطرق وهو ساهم بشكل كبير في تقليل المشاكل المرورية  حيث يمكن تشغيل أنظمة تحديد موقع السيارة بصورة أوتوماتيكية.

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 كما يوفر هذا النظام العديد من مستويات السلامة والحركة وبالتحديد توفير معلومات عن المسافرين والخدمات المتوفرة بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة.

ويوفر النظام معلومات عن أفضل حول المكان عن طريق الخرائط الإلكترونية لتزويد السيارات بنظم الملاحة محملة على متن السيارة للمستخدمين التجاريين أو لزيادة الكفاءات وتقليل التكاليف في مسح الطرق البرية والأماكن الوعرة .


كما  يتم استخدامه في تحديد خطوط القطارات والباصات وسائر الخدمات لتحسين الأداء دون توان، والمساعدة في تتبع والتنبؤ بحركة شحنات البضائع ومسح شبكات الشوارع والطرق السريعة في أراضيها، عن طريق التعرف على الموقع.
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