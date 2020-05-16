نادين صليب تنافس بفيلمها الأرض المعلقة على هامش فعاليات مهرجان كان

ويقام البرنامج عادة ضمن فعاليات سوق كان السينمائي الذي ألغى دورته هذا العام ولكنه أبقى على فعاليات سوق الأفلام.
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وقد أختير إلى جانب فيلم نادين، فيلم المخرجة الأردنية الواعدة زين دريعي "كي يتنفس البحر"، وفيلم "وداعا جوليا" من السودان لمحمد كردفاني، إلى جانب أفلام وثائقية من، لبنان والجزائر.
ويهدف البرنامج إلى لتسهيل الحوار من أجل الإنتاج المشترك المحتمل بين المنتجين والمؤلفين والمخرجين الدوليين من الشرق الأوسط وأفريقيا الذين يعملون في هذا المجال على مشروع فيلمهم الوثائقي أو الروائي الأول أو الثاني أو الثالث.
وقد ألغى مهرجان كان السينمائي قد ألغى أعمال دورته الـ73، وقدم ملصق كبير في واجهة مقره يحمل عبارات الشكر للطواقم الطبية التي تخوض جهود محاربة تفشي فيروس كورونا.