نادين صليب تنافس بفيلمها الأرض المعلقة على هامش فعاليات مهرجان كان

دخلت المخرجة المصرية نادين صليب المنافسة بفيلمها "الأرض المعلقة" في برنامج "سينيفيليا بوند كان" CINEPHILIA BOUND CANNES، والذي سيقام عبر الانترنت هذا العام في دورته الرابعة على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.





ويقام البرنامج عادة ضمن فعاليات سوق كان السينمائي الذي ألغى دورته هذا العام ولكنه أبقى على فعاليات سوق الأفلام.





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وقد أختير إلى جانب فيلم نادين، فيلم المخرجة الأردنية الواعدة زين دريعي "كي يتنفس البحر"، وفيلم "وداعا جوليا" من السودان لمحمد كردفاني، إلى جانب أفلام وثائقية من، لبنان والجزائر.