إحالة المتهمين بالاستيلاء على مساكن الزلزال لمحكمة الجنايات

أحال المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة مسئول الإشغالات بالوحدة المحلية بالصف و٣ آخرين إلى الجنايات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء علي مساكن الزلزال.





جاء بالتحقيقات التي باشرها وكيل النائب العام المستشار محمد عمر أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما مسئول إشغالات بالوحدة المحلية التابعة لمجلس مدينة الصف" سهل لغيره التعدي على عقارات تابعة لجهة عمله بأن سهل للمتهمين من الثاني إلى الرابع التعدى بشغل الوحدات السكنية أرقام ۸.۷، ۱۰ بالعقار رقم 169 مساكن الزلزال مدينة الصف والمملوكة لجهة عمله.





كما أن المتهمين من الثاني إلى الرابع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن تعدوا و شغلوا الوحدات السكنية سالفة البيان بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.





وشهدت موظفة بالشئون المالية بالمخازن بديوان محافظة الجيزة بأنها ترأست اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص الواقعة وأن نتيجة الفحص أسفرت عن قيام المتهم الأول باستغلال وظيفته وفتح الوحدات السكنية أرقام ۷، ۸، ۱۰ بالعقار رقم ۱۹/۹ مساكن الزلزال مدينة الصف والسابق تخصيصها لآخرين وتسهيل تعدى المتهمين من الثاني إلى الرابع عليها والانتفاع بها بغير حق.





كما شهد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالجيزة بأن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم الأول باستغلال وظيفته بوحدة الإشغالات لمجلس مدينة الصف وفتح الوحدات السكنية أرقام (۷، ۸، ۱۰) بالعقار رقم 16/9 بمساكن الزلزال عن طريق مفاتيح مصطنعة وتسهيل تعدى المتهمين من الثاني إلى الرابع على تلك الوحدات.