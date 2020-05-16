عمان تسجل 404 إصابات بـ كورونا و20 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة فى عمان، اليوم، السبت، عن تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 و20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن الإصابات الجديدة بينها 67 حالة لعمانيين، و337 حالة أخرى لغير عمانيين.





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وقالت الصحة فى عمان إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 5029 حالة.





وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس الخطير وصلوا إلى 1436 حالة.





ودعت السطات العمانية بجميع المواطنيين بالالتزام التام لإجراءات العزل الصحي، وناشدتهم بعدم الخروج من المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.



