تشققات أشجار المانجو.. استاذ زراعة يوضح الأسباب والعلاج

يعاني مزارعو المانجو من ظهور تشقق القلف في بعض الأشجار.





‏‎يقول الدكتور علاء جمعة أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة قناة السويس ، إن تشقق القلف هو أصلا صفة وراثية موجودة فى الأصل أو الطعم وتختلف باختلاف الأصناف ويعتبر السكري من أكثر الأصناف مقاومة لهذا المرض.





وعن العوامل التي تؤدى إلى ظهور التشقق وتفاقمه، هي ارتفاع الرطوبة فى منطقة الجذع، تعرض الجذع لتأثير ارتفاع درجة الحرارة الناتج من تأثير ضوء الشمس المباشر، انعكاس الحرارة من سطح التربة فى المنطقة المحيطة بالجذع على جذع الشجر.





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وأشار أستاذ البساتين، إلى أن تهدل أفرع الشجرة ووصولها إلى سطح التربة تمنع وصول حركة الهواء فى منطقة الجذع مما يؤدى إلى رفع الرطوبة، واحدا من أهم أسباب تقشف القلف في بعض الأشجار، مشيرا إلى أن ما ذكره من عوامل يؤدي إلى الإصابة بالفطريات وكائنات ثانوية أخرى.





ولتجنب تشققات أشجار المانجو، يؤكد خبير البساتين، أهمية عدم تعرية جذع الشجرة، وذلك باتباع أسلوب التربية السليمة للأشجار وكذلك عدم ترك الأفرع حتى تصل إلى سطح التربة أو قريب منها بل يجب أن تكون مرتفعة بعض الشيء وذلك برفع الأفرع بسنادات خشبية والذى يسمح بحركة الهواء وإجراء عمليات الخدمة.





‏‎كذلك تجنب وصول مياه الرى إلى جذع الأشجار وذلك عن طريق عمل حلقات أو بتون مما يؤدى إلى تقليل الرطوبة فى المنطقة المحيطة بالجذع.





‏‎وأوضح، علاج الأشجار المصابة يكون بإزالة القلف الميت المفصول عن الخشب بسكين حاد ثم الطلاء بعجينة بوردو مع إضافة قليل من الغراء، لافتا: يمكن الطلاء بعجينة بوردو للأشجار التى تم علاجها أو للأشجار التى يخشى عليها من التشقق أن تلف جذوعها بقش الأرز وقد وجد أن هذه الطريقة تؤدى إلى حماية الجذع.





وأشار إلى توقف الإصابة بالتشققات وفقا لنوع الأصل المستخدم فالأصول البلدية تحدث بها هذه الظاهرة بوضوح تام أما أصل السكري فهو مقاوم لهذا المرض ومن أفضل الأصول في مصر.