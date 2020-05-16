AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تشققات أشجار المانجو.. استاذ زراعة يوضح الأسباب والعلاج

السبت 16/مايو/2020 - 01:30 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
يعاني مزارعو المانجو من ظهور تشقق القلف في بعض الأشجار.

‏‎يقول الدكتور علاء جمعة أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، إن تشقق القلف هو أصلا صفة وراثية موجودة فى الأصل أو الطعم وتختلف باختلاف الأصناف ويعتبر السكري من أكثر الأصناف مقاومة لهذا المرض.

وعن العوامل التي تؤدى إلى ظهور التشقق وتفاقمه، هي ارتفاع الرطوبة فى منطقة الجذع، تعرض الجذع لتأثير ارتفاع درجة الحرارة الناتج من تأثير ضوء الشمس المباشر، انعكاس الحرارة من سطح التربة فى المنطقة المحيطة بالجذع على جذع الشجر.

اقرأ أيضًا: 

وأشار أستاذ البساتين، إلى أن تهدل أفرع الشجرة ووصولها إلى سطح التربة تمنع وصول حركة الهواء فى منطقة الجذع مما يؤدى إلى رفع الرطوبة، واحدا من أهم أسباب تقشف القلف في بعض الأشجار، مشيرا إلى أن ما ذكره من عوامل يؤدي إلى الإصابة بالفطريات وكائنات ثانوية أخرى.

ولتجنب تشققات أشجار المانجو، يؤكد خبير البساتين، أهمية عدم تعرية جذع الشجرة، وذلك باتباع أسلوب التربية السليمة للأشجار وكذلك عدم ترك الأفرع حتى تصل إلى سطح التربة أو قريب منها بل يجب أن تكون مرتفعة بعض الشيء وذلك برفع الأفرع بسنادات خشبية والذى يسمح بحركة الهواء وإجراء عمليات الخدمة.

‏‎كذلك تجنب وصول مياه الرى إلى جذع الأشجار وذلك عن طريق عمل حلقات أو بتون مما يؤدى إلى تقليل الرطوبة فى المنطقة المحيطة بالجذع.

‏‎وأوضح، علاج الأشجار المصابة يكون بإزالة القلف الميت المفصول عن الخشب بسكين حاد ثم الطلاء بعجينة بوردو مع إضافة قليل من الغراء، لافتا: يمكن الطلاء بعجينة بوردو للأشجار التى تم علاجها أو للأشجار التى يخشى عليها من التشقق أن تلف جذوعها بقش الأرز وقد وجد أن هذه الطريقة تؤدى إلى حماية الجذع.

وأشار إلى توقف الإصابة بالتشققات وفقا لنوع الأصل المستخدم فالأصول البلدية تحدث بها هذه الظاهرة بوضوح تام أما أصل السكري فهو مقاوم لهذا المرض ومن أفضل الأصول في مصر.
Advertisements

موضوعات متعلقة

«المعاومة» ظاهرة عانى منها زارعو الزيتون.. كيف تحدث وما حلها؟

5 نصائح لمزارعي الموالح أثناء عملية التسميد.. تعرف عليها

٧ توصيات لمزارعي المانجو.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أناقة لافتة.. شاهد أجمل فساتين أمل بشوشة بعد تصدرها التريند

بعد ظهورها على الكورنيش مع أبو هشيمة.. الجمهور يطارد ياسمين صبري

صدى البلد داخل بيت أسطورة الصاعقة الشهيد رامي حسانين.. كيف استقبلت عائلته مشهد استشهاده في الاختيار

إصابة 35 شخصا بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق السخنة

خطوة جديدة فى السعودية لسرعة الكشف عن كورونا

حكم إخراج زكاة الفطر لبنك الطعام.. مركز الأزهر للفتوى يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أناقة لافتة.. شاهد أجمل فساتين أمل بشوشة بعد تصدرها التريند

«مسجد الطيب» بمعبد شنهور الرومانى بقوص.. منبره عمره ثلاثة قرون ومئذنته قضت عليها العوامل الجوية