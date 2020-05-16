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أخبار البلد

بقيمة 524 مليون جنيه.. انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة

السبت 16/مايو/2020 - 04:09 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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محمد عبد المنعم
بدأت اليوم السبت، وزارة التضامن الاجتماعي في صرف مساعدات للمستفيدين من برنامج كرامة والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و١٦٦ ألف مستفيد بقيمة ٥٢٤ مليون جنيه من خلال  ٤٠٠٠‬ مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وشهد اليوم انتظام عمليات الصرف وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر مايو  لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات. 


وكانت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد اعتمدت خطة لصرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر مايو ٢٠٢٠ حيث يبدأ اليوم السبت ١٦ مايو الصرف لمستفيدي كرامة ويستمر حتى غدًا الاحد  ١٧ مايو، على أن يبدأ الصرف لمستفيدي مساعدات تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون أسرة بقيمة إجمالية ٩٢٠ مليون جنيه اعتبارًا من يوم الاثنين ١٨  مايو كذلك للذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم من مستفيدي كرامة.

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة. 


وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم . 

جدير بالذكر  أن  عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣ ملايين أسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار ٤٤٥ مليون جنيه.
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