دورة تدريبية عن فن الإلقاء الإذاعي بإعلام القاهرة

أعلنت مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلام بجامعة القاهرة ، عن تنظيم دورة "فن الإلقاء والأداء الإذاعي" بعد عيد الفطر مباشرة، بمقر المركز بالجامعة.





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وأضاف المركز، أن المحاضرة يقدمها الإعلامي محمود السعيد، موضحة أن المركز يمنح شهادات معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة.









وأشار مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن جميع الاستفسارات والحجز التواصل تكون عبر تطبيق What’s App مع الرقم:

0122 453 6006.









وتحتوي الدورة على 5 محاضرات، اليوم الأول؛ الكتابة للراديو واختيار أفكار البرامج وأسماء البرامج والفقرات والتعرف بالفقرات والمدة وأسماء البرامج والمصطلحات المستخدمة اليوم، واليوم الثاني؛قواعد اللغة العربية والأخطاء الشائعة.





واليوم الثالث؛ الأشكال الإذاعية المستخدمة؛ الأداء الأنباري وقراءة النشرات والتقرير والقصة والخيرية والتعليق الصوتي، أما اليوم الرابع؛ يحتوي على التغطية الحية والنقل المباشر ، والحوار وفن التحاور واختيار السؤال الارتجال، واليوم الخامس؛ تدريبات عملية.





وعمل الإعلامي محمود السعيد مراسل بقناة أون تي في بتقديم برنامج صباحك سكر زيادة، كما عمل مراسل ببرنامج آخر النهار على قناة النهار، ومذيع براديو 9090، وحاليا مذيع بقناة سي بي سي اكسترا.





يذكر أن جميع الدورات التدريبية معلقة منذ 15 مارس الماضي، وحتى الآن، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.