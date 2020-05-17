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تكنولوجيا

antivirus يحميك من فيروسات 2020 وأخطرها

الأحد 17/مايو/2020 - 12:17 ص
تعرف على أفضل تطبيق
تعرف على أفضل تطبيق antivirus في 2020
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ندى على
الاختراق من أسوأ المواقف التى من الممكن أن يتعرض لها أى مستخدم في عالم الإنترنت.. وعمليه اختراق البيانات  لا يمكن أن تمر بسهولة، خاصة إذا تم إختراق بيانات لها علاقة بالعمل والحسابات البنكية، والشهادات العلمية المحفوظة على الإنترنت. 

ويبحث العديد من المستخدمين عن أفضل برامج أو تطبيقات antivirus أو ضد الفيروسات التى تقوم بتعطيل جهازك أو هاتفك وسرقة بياناتك من عليه، وأحيانا طلب فدية معينة والتى غالبا ما تكون بمبالغ كبيرة ويتم تحويلها إلى عملات مشفرة. 


وذكر موقع Pocket-lint أفضل تطبيق antivirus يمكن استخدامه على الهاتف وجهاز الكمبيوتر في 2020 وهو تطبيق Norton، حيث يتمتع تطبيق Norton بتوفير حماية عالية للغاية وحجب الفيروسات القوية سواء على الهاتف أو الكمبيوتر. 

ويتيح تطبيق Norton للمستخدمين حماية مواقعهم الإلكترونية و حجبها عن العديد من المواقع التى تستطيع كشف الموقع، حتى لو لم يقم المستخدم بتفعيله، كما يتيح Norton حماية كبيرة للمستخدمين من الأطفال حيث يقوم بحجب البرامج الغير مناسبة للأطفال. 

ويقوم Norton بالتعامل مع جميع أنواع الفيروسات الحديثة والتى لا تستطيع معظم التطبيقات كشفها وحجبها، وذلك لاحتوائه على نظام سوفت وير حديث يجعله يتفاعل مع هذا النوع من الفيروسات وحجبها بسرعة. 

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