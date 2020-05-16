بعد استئناف الألماني .. مصير الدوريات الأوروبية من العودة أمام خطر الكورونا

ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني"البوندسليجا".

التاسع من مايو

الجمهورية التشيكية:

23 مايو

الدنمارك:

28 مايو

صربيا:

30 مايو

النمسا:

الثاني من يونيو

البرتغال:

الرابع من يونيو

كرواتيا:

السادس من يونيو

تركيا:

12 يونيو

النروبج:

16 يونيو

روسيا:

21 يونيو

فنلندا:

الأول من يوليو

وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.