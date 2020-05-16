بعد استئناف الألماني .. مصير الدوريات الأوروبية من العودة أمام خطر الكورونا

وفيما يلي نعرض الدوريات التي حسمت موقفا بشكل رسمي من العودة
عادت منافسات الدوري الألماني من جديد اليوم السبت، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت 5 مباريات حتى الآن من منافسات الجولة السادسة والعشرين من "البونسدليجا".
وشجع عودة البونسليجا باقي الدوريات حول العالم إلى التفكير في الإستئناف مجددا من أجل تعويض الخسائر التي لحقت بها.
وكانت أبرز مباراة عندما حقق فريق بروسيا دورتموند فوز كبير على ضيفه شالكة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سيجنال بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني"البوندسليجا".
جزر فارو: التاسع من مايو
الجمهورية التشيكية: 23 مايو
الدنمارك: 28 مايو
صربيا: 30 مايو
النمسا: الثاني من يونيو
البرتغال: الرابع من يونيو
كرواتيا: السادس من يونيو
تركيا: 12 يونيو
النروبج: 16 يونيو
روسيا: 21 يونيو
فنلندا: الأول من يوليو
وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.