أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم السب، السماح بالتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي بدءا من 3 يونيو القادم.

وأشار كونتي، بحسب وسائل إعلام إيطالية، الى أن من يدخل إيطاليا لن يقضون فترة في الحجر الصحي.





وأضاف أن إيطاليا قلصت تدابير العزل العام بدءا من مطلع الاسبوع الجاري، بالتزامن مع تراجع الوفيات بسبب فيروس كورونا لأدنى مستوى منذ الثلث الأول من شهر مارس، ووصف تلك الخطوة بأنها مغامرة محسوبة.





وقال جوزيبي كونتي: "نواجه مخاطرة محسوبة مدركين أن المنحنى الوبائي قد يرتفع مرة أخرى". لافتا إلى أنه سيتم السماح للمتاجر بفتح أبوابها بدءا من يوم الاثنين المقبل. كما سيتم استئناف النشاط في صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة والمراكز الرياضية في 25 مايو.

وبدءا من 15 يونيو، سيتم السماخ بإعادة فتح دور السينماء والمسارح، في إطار الخطة الشاملة لفتح الاقتصاد تدريجيا.



