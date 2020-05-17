القومى لثقافة الطفل يُصدر "أميرات مملكة الميكروبات"

أصدر المركز القومي لثقافة الطفل كتاب "أميرات مملكة الميكروبات" تأليف د. دعاء عبد الرحمن حسانين، رسوم الفنان أحمد الجنايني، فى إطار الدور التوعوي والتثقيفى للمركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. هشام عزمي.





وقال الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، إنه تم نشر الكتاب في الفترة الراهنة "فترة انتشار فيروس كورونا" خصيصًا لتوعية الأطفال من الميكروبات في صورة قصة مبسطة للطفل، يتعرف من خلالها على أنواع الميكروبات المختلفة وتصنيفها، وفي إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.





والجدير بالذكر أن المركز بدأ بتحويل إصدارات كتب الأطفال لهذا العام وعدة سنوات سابقة إلى نظام مرئي (pdf) على موقع المركز وعلى صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل على الفيس، ونظام مسموع ومرئي من خلال سلسلة "مائة حكاية وحكاية" على قناة المركز على اليوتيوب، وكان من ضمن تلك الإصدارات كتاب "أميرات مملكة الميكروبات".



