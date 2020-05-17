لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

تنطلق رحلات السكة الحديد، اليوم الأحد، في جميع محافظات مصر.. وننشر مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.

تضم مواعيد القطارات التي أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشغيلها القطارات المكيفة والمميزة، والمختلطة التي تم تيسريها على خطوط الضواحي، المرتبطة بالقاهرة.





تضم قائمة القطارات المتجهة اليوم الأحد عدد من القطارات المكيفة منها 906، و900، و904، من القاهرة إلي للإسكندرية













ومن القطارات، أيضا 132- مميز، و 14 – مميز، و24 – مميز، و918 – مكيف، و914 – مكيف، و916 – مكيف.

وتشمل قطارات الوجه البحري أيضا، أرقام 18 – مميز، و932 – مكيف، و167 – مميز، و 991 – مكيف.

وتنطلق هذه القطارات من الساعة 6 صباحًا، وحتي الساعة التاسعة مساء، على خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية.









مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 983

ينطق القطار المكيف من محطة أسوان في تمام الساعة 7.30 يصل محطته النهائية القاهرة في تمام الساعة 22:5.

قطار رقم 953 vip

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30 للقاهرة.



قطار رقم 777

ينطلق القطار المميز من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.



قطار رقم 81

يبدأ القطار المميز في الانطلاق في تمام الساعة 9:30 من أسوان ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 1:50.



قطار رقم 163:

القطار فئة الدرجة المميزة ويتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.



قطار رقم 2007:



فئة القطار vip ويتحرك في تمام الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة في تمام الساعة 3:55.

قطار رقم 2015:

القطار الـ vip، يبدأ التحرك في تمام الساعة 16:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة في الساعة 4:20.



قطار رقم 977:

القطار درجة فئة vip، ويتحرك من محطة الأقصر في تمام الساعة 19:25 وينهي رحلته في القاهرة بتمام الساعة 5:20.



مواعيد قطارات اسكندرية



قطار رقم 928:

القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.



قطار رقم 568:

يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.



قطار 22:

تطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.



قطار رقم 926:

يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.



قطار رقم 128 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.



قطار رقم 2008 vip:

ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.



قطار رقم 930 مكيف

يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة 20:10 ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 23:20.



مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 185 مميز:

يتحرك القطار من محطة سكة حديد القاهرة في تمام الساعة 8:40 ويصل محطته النهائية بورسعيد 12:40.



قطار رقم 951 مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من محطة سكة حديد القاهرة يصل محطته النهائية في بورسعيد الساعة 16:40.