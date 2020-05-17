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لا تغادر .. كيفية التعامل مع شخص مصاب بـ كورونا داخل منزلك

الأحد 17/مايو/2020 - 06:39 ص
كيف تتعامل مع شخص
كيف تتعامل مع شخص مصاب بالكورونا فى المنزل
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أسماء عبد الحفيظ

فى ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا الذى صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي الذي أزهق أرواح الملايين حول العالم، يتخوف الكثير من الأشخاص، والسؤال الذى يظل يتردد على أذهان الكثير، كيف تتعامل مع شخص مصاب بكورونا داخل منزلك. 


قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ صدى البلد، إنه فى حالة العزل المنزلي لمن يشتبه فى إصابته بعدوى كورونا عليكم الالتزام بالاتي.

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تمنع الزيارات شهر كامل 


يتم العزل منفردًا فى غرفة واحدة  


مواصفات غرفة العزل
جيدة التهوية بها تليفزيون وجهاز كمبيوتر وهاتف لعدم شعوره بالوحدة والانعزال، يفضل أن تكون مزودة بحمام، فى حالة عدم وجود حمام ، يخصص حمام آخر  مع مراعاة التطهير أولًا بأول.


قلل عدد مقدمي الرعاية إلى الحد الأدنى ، ويفضل شخص واحد. 


أبقِ باب غرفة المريض مغلقًا ، وإذا أمكن ، افتح النافذة بصور متكررة . 


يجب على كل من المريض والأشخاص الذين يعتنون بهم ارتداء ماسك طبى وجوانتي عندما يكونوا في نفس الغرفة ، ويتم التخلص منها طرق صحية سليمة .


توفير التغذية المناسبة المتوازنة فى الكم والنوع  و يتم وضعها على منضدة خارج الباب ، ثم يفتح هو الباب و يدخلها بنفسه ،حتى نقلل من اقترابه ممن يقدم الطعام. 


حماية أفراد الأسرة الضعفاء الآخرين ، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن،  وإذا امكن توفير سكن بديل.


ابق على اتصال عبر الهاتف أو مع مكالمات الفيديو


تطهير الأسطح كافة بمحلول الكلور المخفف 10%

غسل اليدين بالماء الجارى الصالح للشرب و الصابون 


ارتداء الكمامة


تجنب لمس العينين والأنف والفم.


يمنع التدخين تمامًا بكل صوره 


يفضل التعرض لأشعة الشمس نصف قبل الظهر أو  بعد العصر ساعة يوميًا.

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