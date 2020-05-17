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فن

شريف منير يشارك جمهوره بصورة جديدة.. ومتابعون: عارفين أنك بتمثل على غالية

الأحد 17/مايو/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان شريف منير صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهر الفنان شريف منير في الصورة بابتسامة بسيطة ويبدو بها شئ من الغموض.


وتفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة وجاءت تعليقاتهم "احنا عارفين انك بتمثل على غالية"، "أنا حاسة أنك مفقدتش الذاكرة ودى لعبة".

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كان شريف منير، احتفل بعيد ميلاده منذ يومين وسط تهنئة كبيرة من زملائه فى الوسط الفنى عبر السوشيال ميديا، ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وعدد من النجوم. 


‏‎وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.


مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الآخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.

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