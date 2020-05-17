إنذار خطر في المملكة بعد 2840 حالة بكورونا.. ودعم للقطاع الخاص في مواجهة الوباء.. والصين تسجل إصابات جديدة.. الأبرز في الصحف السعودية

"التقاعد": صرف معاشات شهر مايو الاثنين

أمطار على معظم مناطق المملكة

ضبط 3334 مخالفة تجمع ومنع تجول في ثلاث مناطق

برنت يتخطّى حاجز الـ30 دولارًا.. الدلائل والمستقبل

السودان تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات

كورونا يتفشى.. والحوثي يتاجر بحياة اليمنيين

بريطانيا تخصص 112 مليون دولار لأبحاث الفيروسات





تناولت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأحد، عددًا من القضايا المحلية والدولية، سيطرت عليها مستجدات فيروس كورونا، إضافة إلى قضايا دوليّة أخرى.





وأكدت صحيفة "الرياض" السعودية في افتتاحيتها، أن المملكة تؤكد يومًا بعد آخر، أنها لن تتخلى عن القطاع الخاص، ولن تتوقف عن دعمه ومساندته، في ظل جائحة كورونا وإن طال عمرها، والهدف من ذلك أن يبقى هذا القطاع قويًا وراسخًا، يؤدي دوره في المنظومة الاقتصادية المحلية بكل اقتدار، وبقدر قوة القطاع الخاص «اليوم»، سيكون نجاح رؤية 2030 في تحقيق أهدافها «غدًا».





وفي وقت مبكر جدًا من إعلان الرؤية، كشفت الحكومة عن اهتمامها الشديد بالصناعة المحلية، باعتبارها أحد القطاعات الاقتصاديّة المهمة التي يمكن أن تحقق هدف الرؤية الرئيس، بزيادة الدخل القومي للبلاد، بعيدًا عن دخل النفط.





وعن التقاعد، قالت الصحيفة: "أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه ستصرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر مايو يوم غد الاثنين الموافق 18 مايو 2020 بدلًا عن موعد الصرف المعتاد الذي يوافق الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، نظرًا لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك".





ونقلت الصحيفة حديث وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أمس، السبت، أعمال الملتقى الافتراضي الأول للاتحاد تحت عنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا"، وأشار إلى أن أزمة جائحة كورونا عززت أهمية وكالات الأنباء الرسمية، وأنها ستظل على الرغم من التعدد الكبير في وسائط الاتصال والنشر، الوسيلة الأهم للحصول على المعلومة الموثقة والموثوقة، والمسندة إلى مصادرها الأصليّة.





ولليوم الثاني يواصل المؤشر تسجيل الحالات الجديدة لمرض كوفيد 19 ارتفاعه الكبير في المملكة لتتجاوز المملكة حاجز الخمسين ألف إصابة بعد مرور 10 أسابيع منذ تسجيل أول حالة في المملكة في مارس الماضي مما يدق إنذار الخطر ليتحمل كل مواطن ومقيم مسئوليته.





وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن تسجيل 2840 حالة جديدة أمس كإصابات مؤكدة بكورونا، مشيرًا إلى أن الحالات التي سجلت أمس توزعت بنسبة 34% للسعوديين و66% لغير السعوديين، ليبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) 52019 حالة منها 28048 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 166 حالة في العناية الحرجة، مشيرًا إلى تسجيل 1797 حالة تعافٍ لتبلغ حالات التعافي 23666 حالة، لافتًا إلى أن نسب التعافي في المملكة بلغت 45% من إجمالي الحالات.

وقال: "تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليبلغ عدد حالات الوفاة 302 حالة وجميعها لمقيمين في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ورفحاء"، مشيرًا إلى أن معظم الوفيات ارتبطت بأمراض مزمنة، موضحًا أنّ 26% من الحالات الجديدة من الإناث و74% من الذكور، ويشكل الأطفال نسبة 9% من حالات الإصابات، بينما تبلغ النسبة لكبار السن 4%، فيما تبلغ نسبة الإصابات بين البالغين 87%، مبيّنًا أنّ إجمالي الحالات المصابة حول العالم بلغ أكثر من 4.5 مليون حالة، وبلغت حالات الوفيات أكثر من 308 آلاف حالة.





دوليًا، سجلت الصين خمس حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فإن حالتين من الخمس حالات الجديدة وافدة من الخارج، بينما الثلاثة الأخرى انتقلت محليا، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة تتعلق بالمرض يوم أمس فى البر الرئيسي الصيني.





وحتى يوم أمس، وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 82947 حالة، من بينها 86 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، مع عشرة مرضى في حالة خطيرة، و78227 شخصا خرجوا بعد تعافيهم. وسجلت الصين ما إجماليه 4634 حالة وفاة بسبب المرض.





وعن النفط، قالت الصحيفة إن محلل أسواق النفط الدكتور محمد الشطي قال إنه قد شهدت أسعار خام الإشارة برنت تحسنًا ملحوظًا حيث تخطت حاجز الـ30 دولارًا للبرميل وسط أجواء إيجابية ترتكز على أمرين الأول التفاؤل حول بدء مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي وسط مؤشرات لبدء إجراءات التخفيف من العزل مع بدء تسريع إجراءات عودة النشاط والحركة في عدد من الدول وبدأت من الصين وامتدت إلى أوروبا، ويعد مؤشرًا مهمًا للإسهام في تعافي الطلب على النفط، والأمر الآخر هو تفاؤل متعلق بتقييد المعروض بشكل طوعي من خلال اتفاق OPEC+ أو بشكل إجباري من خلال ضعف أسعار النفط وضغوطها على الإنتاج في عدد من الدول من خارج المنظمة وخارج الاتفاق بالإضافة إلى الدول التي تأثر إنتاجها بسبب ظروف سياسية أو فنية أو حظر الذي يتزامن مع تناقص المخزون العائم وسط تحسن في أجور الشحن.





من جانبها، قالت صحيفة "عكاظ": "توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل".





وقالت صحيفة "عكاظ": "أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 325 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 6 حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 2289 حالة منذ بداية الجائحة متضمنة 97 حالة وفاة".

وذكرت الصحيفة: "كشف مصدر موثوق في صنعاء لـ«عكاظ»، عن أسباب عدم إعلان ميليشيا الحوثي عن ضحايا كورونا والبدء في الحجر الصحي، مؤكدًا أن الحوثيين يستثمرون المرض لتحقيق مكاسب شخصية ومردود مالي. وقال المصدر، إن قيادات حوثية من مختلف القطاعات بما فيها الصحة عقدت اجتماعا في مصلحة الضرائب قبيل رمضان وناقشت آثار إعلان أعداد ضحايا الوباء على دخل المليشيا من الزكاة والضرائب وغيرها. وأضاف أن الحوثيين أكدوا أن إعلانا من قبل المنظمات الدولية بفرض الحجر الصحي وإغلاق المحلات سيكلفهم خسائر كبيرة خصوصًا أن هذا الشهر يمثل للمليشيا مصدر دخل كبيرًا".





أخيرًا من صحيفة "اليوم"، فقد قالت إن الحكومة البريطانية ستستثمر 93 مليون جنيه استرليني، أي نحو 112 مليون دولار، لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد، يفتتح أبوابه في صيف العام المقبل، وهو أحد المكونات الرئيسية في خطة حكومة بريطانيا لمواجهة فيروس كورونا.