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اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تناقش تداعيات كورونا على المشروعات الصغير.. بعد غد

الأحد 17/مايو/2020 - 12:34 م
قطاع المشروعات الصغيرة
قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة
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ولاء عبد الكريم
تعقد الجمعية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤتمرا موسعا عبر برنامج zoom بعنوان “أليات وسبل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في ظل وبعد تداعيات كورونا”, الثلاثاء المقبل في التاسعة مساء.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الجمعية علي ضرورة التواصل والتنسيق  بين مجتمع الأعمال المصري والأفريقي والعربي بشأن مواجهة تحديات جائحة كورونا وضرورة التباحث لمواجهة إثر هذه التداعيات علي قطاع المشاريع  الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر وفي أروقة القارة الأفريقية وكيف يمكن التعرف من أصحاب الخبرات المتراكمة والممتدة في مصر و القارة علي المشكلة والحلول والمقترحات المحتملة في هذا الشأن.

كما يأتي نظرا للأهمية القصوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تمثل 95% من حجم النشاط الاقتصادي في مصر  و90% من حجم اقتصاد القارة الأفريقية ويعمل بها ما يقرب من 19-20 مليون عامل ومستفيد في مصر, وفي اطار خطة واستراتيجية العمل لأنشطة  جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة  برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس  مجلس إدارة الجمعية.

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ومن جانبه أكد أحمد خطاب الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية أننا نعمل كظهير قوي خلف القيادة السياسية للمساعدة علي استدامة التنمية والوقوف علي المشكلات وتقديم المقترحات البناءة حتي نحافظ علي الربط والتواصل من أجل استمرارية البناء الاقتصادي الذي تمثل فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير أهمية قصوي وحجر الزاوية وأن المؤتمر سيتعرض للمحاور الآتية: 

١- التأثيرات الاقتصادية والإنتاجية التي تكبدها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جراء ازمة وجائحة كورونا

٢- الأفكار والحلول التسويقية والإدارية الواجب اتباعها لتخطي اثار الازمة ومساندة رواد الاعمال وأصحاب المشروعات

٣- مبادرات البنك المركزي المصري في السنوات الخمس الأخيرة قبل وبعد كورونا بشان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما هو المقترح في الوقت الراهن والمستقبلي في هذا الشأن.

٤- أهمية قواعد البيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بقواعد بيانات العمل والخامات والتمويل – تقييم للموقف ومقترحات عاجلة في هذا الشأن بما يخدم الوقوف خلف القطاع وخدمة دمج الاقتصاد المصري في إطار واحد رسمي.

٥- الفرص والتحديات والتهديدات التي واجهت هذا القطاع وعرض نماذج ريادة أعمال للتعرف التطبيقي علي فرص النجاح والخروج بالتوصيات.

وأكدت دينا رياض الخبيرة الاقتصادية والمصرفية ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية اننا حريصون من خلال المؤتمر الذي سوف يستضيف قامات من المتحدثين والمتحدثات ويستعرض تجارب لنماذج لرواد الأعمال, سوف يستهدف القاء الضوء علي حجم وتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك أهميتها واهمية التحول للاقتصاد الرسمي, وكيفية الوقوف بجانب رواد الأعمال لمواجهة التداعيات , مشيرة ان قرار البنك المركزي كان حكيما لتأجيل أقساط المشاريع الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر كان قرار حكيما ضمن حزمة قرارات اتخذها المركزي من اجل الحفاظ علي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي ودعم التسيير الكمي للاقتصاد, إلا أن هناك بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذين يحصلون علي تمويلات من خلال جهات وسيطة غير مصرفية ربما لا يستطيعوا الاستفادة من مساعدات المركزي وهم 3- 3.5 مليون مشروع.

وأضافت دينا رياض اننا نتطلع إلي وضع أيدينا إلي الحلول الفاعلة وتبني المبادرات والتوصيات القابلة للتطبيق وذلك من خلال النظر إلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس من منظور محلي فقط فمثل هذه المؤتمرات نستهدف فيها ربط المشاكل والتحديات بهذا القطاع إلي نظرة عالمية وافريقية حيث اننا نؤمن بضرورة نقل التجارب العالمية في المشاكل والحلول وربط الاقتصاد المصري باقتصاديات الجوار الأفريقي للمساهمة في خلق نوع من التكامل بين مدخلات وآليات ومخرجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة, لاسيما أن قارة أفريقيا تعدادها وصل الي 1.3 مليار نسمة وتتزايد 2%  سنويا وأن 50% من الأعمار تحت سن 25 سنة ويتجهون للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذي بلغ تعدادها وفق تقرير البنك الدولي 365 – 445 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر منها 25-30 مليون مشاريع متوسطة رسمية , و 55-70 مليون مشاريع صغيرة رسمية و 285 إلي 345 مليون مشاريع متناهية الصغر معظمها يقع في قطاع الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
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