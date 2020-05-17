رجال الأعمال المصريين الأفارقة تناقش تداعيات كورونا على المشروعات الصغير.. بعد غد

تعقد الجمعية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤتمرا موسعا عبر برنامج zoom بعنوان “أليات وسبل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في ظل وبعد تداعيات كورونا”, الثلاثاء المقبل في التاسعة مساء.



