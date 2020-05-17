هل يجوز إخراج ملابس ككفارة صيام لمسن ؟ الإفتاء ترد

هل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته ومن يدفع كفارة الصيام.. سؤلان يترددان على أذهان البعض وأجابت عنهما دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك».

وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة مكلفة بقضاء ما عليها من رمضان؛ فتحسب عدد الأيام التي لم تصمها وتقضيها قدر استطاعتها.

وأضاف « فخر» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية قضاء الفوائت من الصيام وهل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته؟» ، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية أنه إذا كانت المرأة قد تركت صيام أيام من سنوات عديدة في رمضان وقد صعب عليها القضاء؛ تخرج عن كل يوم كفارة إطعام مسكين واحد.

وأوضح أمين الفتوى أن الزوج غير ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته إلا في حالة واحدة وهي قيامه بالتبرع لإخراج الكفارة بدلًا عنها.



