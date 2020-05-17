مستثمرون: خطة التعايش مع كورونا تنعش الأسواق بعد ركود شهرين.. ملتزمون بتنفيذ الخطة لتجنب الإصابة واستمرار عجلة الإنتاج

مستثمرون صناعيون: خطة التعايش فرصة لعودة حركة البيع للأسواق بعد شهرين من الركود

مستثمرو المناطق الحرة ببورسعيد: حريصون على الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة

مستثمرو أكتوبر: ملتزمون منذ بداية الأزمة بقرارات الحكومة الاحترازية

أعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية عن خطة التعايش مع فيروس كورونا عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وتأتى الخطة فى إطار عودة الحياة تدريجيا وتضمنت القطاعات المختلفة بالدولة، ومنها القطاع الصناعى الذى شهد تراجعا فى الإنتاجية خلال الشهرين الماضيين، ويرى مستثمرون أن الخطة بمثابة انتعاشة للأسواق بعد فترة من الركود.





من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن إعلان الحكومة عن خطة التعايش مع فيروس كورونا والفتح التدريجى وعودة الاقتصاد بعد إجازة عيد الفطر المبارك يساهم فى انتعاش الأسواق بعد فترة من الركود وتراجع القوة الشرائية للمواطنين خلال الشهرين الماضيين.





وأكد جنيدى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التدرج فى إجراءات فتح الحياة العامة و الاقتصاد يتم بحذر شديد من الدولة لتجنب زيادة حالات المصابين والإبقاء على النسب الحالية الآمنة نسبيا وفقا لتصريحات الحكومة.





ودعا إلى ضرورة مراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المصاحبة لخطة التعايش وإلزام جميع المحلات والمولات بالتعقيم ومنع الازدحام وارتداء جميع العاملين كمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتشديد العقوبات فى حالة عدم الالتزام.





وأضاف نقيب المستثمرين الصناعيين أن الحفاظ على الصحة العامة خلال الفترة المقبلة ضرورى حتى انحسار وباء فيروس كورونا والإعلان عن إنتاج لقاح للعلاج.









من جانبه، أكد خالد البحيرى، عضو جميعة مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد، أن الجمعية تعتزم مناقشة خطة التعايش التى أعلنتها وزارة الصحة بخصوص المصانع قريبا.





وقال البحيرى لـ"صدى البلد"، إن مستثمري المناطق الحرة ببورسعيد حريصون على الالتزام بتعليمات الدولة بما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى ومواعيد الحظر ولم يسجل أي مصنع بالمنطقة أى مخالفات.





وأضاف أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات لدعم الصناعة فى مواجهة كورونا، منها قرار الهيئة العامة للاستثمار بمنح الشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية، والذى جاء استجابة لطلب بعض الشركات.





وأوضح أن "المصانع لديها خطة مدورسة تستهدف توفير الكمامات ومهمات وقائية بسعر مناسب لعمال المصانع والمواطنين، خاصة بعد ارتفاع أسعارها في ظل الظروف الحالية".









وأضاف: "حتى بدون فرض غرامات من قبل الحكومة نحن ملتزمون بشكل كامل بتطبيق خطة التعايش مع الفيروس المقرر تطبيقها بعد عيد الفطر حتى نتجاوز مرحلة انتشار الفيروس ونصل إلى الانحسار والعودة إلى الحياة الطبيعية سريعا".







كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت قرارا 178 بتاريخ 16 أبريل 2020 ينص على الآتى: "يصرح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية باستخدام خطوط إنتاجها القائمة أو تعديلها إذا لزم الأمر بمجرد الإخطار، ويحق لها إضافة هذا الغرض للأغراض المرخص بمزاولتها، وذلك لمدة 6 أشهر".









يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، سبق و أعلنت عن خطة التعايش مع وباء كوفيد 19 المستجد المعروف بفيروس كورونا، وخطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد أثناء مرحلة انحساره، مؤكدة ضرورة اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من جديد للمرض، والحد من الإصابة والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الانحسار.