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محافظات

بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. محافظ سوهاج يستقبل قافلة غذائية دعما لقرى "حياة كريمة"

الأحد 17/مايو/2020 - 03:34 م
قافلة توزيع المساعدات
قافلة توزيع المساعدات الغذائية
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خالد رياض
استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قافلة صندوق تحيا مصر بحي الكوثر والتي تضم 56 ألف كرتونة غذائية دعما من الصندوق لـ 29 قرية من قرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بالتعاون مع التضامن الإجتماعي والجمعيات الأهلية، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وممثلي صندوق تحيا مصر، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعلي مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وأحمد الشطوري رئيس حي الكوثر .

وأشاد محافظ سوهاج بصندوق تحيا مصر، والجهات المشاركة، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها؛ لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

ودعا "الفقي" منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذو صندق تحيا مصر وتعاونه مع أجهزة الدولة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التكاملي مع المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

الجدير بالذكر أن قافلة صندوق تحيا مصر وصلت على متن 29 حافلة بها ٥٦ الف كرتونة غذائية، و10 أطنان مجمدات، و٤٠٠٠ كرتونة ملابس،  و٤٠٠٠ كرتونة تطهير .
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