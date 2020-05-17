نائب رئيس المصري يرد على شكوى التوأم حسن ويتجه للحل الودي.. فيديو

كشف محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري عن موقف ادارة النادي من شكوى التوأم حسن بسبب مستحقاتهم.





وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أنه لم يكن يتوقع أن يصل الأمر لمحاكم او شكوى.





وتابع: حسام حسن تقاضى ٢.٥ مليون جنيه قبل رحيله من النادي المصري، وكانت تجمعنا علاقة ودية.





وأشار الخولي الى أن "تظلمنا ضد حسام حسن في اتحاد الكرة بجانب رفع قضية ضده في محكمة مدنية".









وأكمل: أرغب واتمنى في تواجد حلول ودية لحسم الأمور لأننا تجمعنا علاقة ودية كبيرة ولم نكن نتمنى وصول الأمر الى محاكم.



