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فن

أمير كرارة يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:33 ص
امير كرارة
امير كرارة
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محمد بدران
هنأ الفنان امير كرارة، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الذى يوافق يوم 17مايو.

ونشر امير كرارة عبر "انستجرام" صورة وعلق: "‏ كل سنه وانت طيب يا زعيم وربنا يبارك فعمرك ❤️❤️❤️".

ويوافق اليوم الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 الذي ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

ويشارك الزعيم فى السباق الرمضانى بمسلسل مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين. 

"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.


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