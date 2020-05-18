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بيان مهم من الأزهر بشأن صلاة العيد.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:06 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف, إن صلاة العيد سنة عني النبي محمد صل الله عليه وسلم, مشيرا إلي أن صلاة العيد هذا العام ستكون من مسجد السيدة نفيسة بعدد معين.


وأضاف الشيخ جابر طايع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنه ستكون هناك خطبة العيد من مسجد السيدة نفسية وسوف تنقل عبر التليفزيون.


وتابع رئيس القطاع الديني في وزارة الاوقاف, أن ستكون هناك تكبيرات من دخل جميع المساجد وسوف تذاع في الميكروفونات بكامل طاقتها لكي يشعروا المواطنين بطقوس العيد.


وأوضح الشيخ جابر طايع, أنه لن تكون هناك صلاة عيد في المساجد, مشيرا إلي أن هيئة كبار العلماء علقت علي ذلك قائلة "ان صلاة العيد ستكون في المنازل بدون خطبة ويجوز أن يصليها الرجل جماعة ببيتة".


وأشار إلي أن, صلاة عيد الفطر المبارك ستكون بعد شروق الشمس بثلث ساعة وحتي قبيل صلاة الظهر, وتتكون صلاة العيد من سبع تكبيرات في الركعة الأولي وخمس تكبيرات في الركعة الثانية.

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