أحمد موسى يعرض فيديو يكشف تحريض أعضاء الإرهابية على قتل المصريين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن تنظيم الإخوان الإرهابي وما ينشره من تحريض مستمر مثبت بالأفعال والوقائع.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التحريض هدف الأصوات الإعلامية لهذه الجماعة الإرهابية ومثبت عليهم جميعا ومسجل تحريضهم على قتل المصريين.

وتابع إن زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطر وغيره من الخونة يتنصلون من أفعالهم لكن أيديهم ملطخة بالدماء بعد قولهم «هنروحلهم بيوتهم » و«اقتل» وتحريضهم واضح فهم خونة وقاتلين ومحرضين.

وعرض موسى فيديو لتصريحات أذرع للجماعة الإرهابية التي حرضوا فيها على القتل.

وأوضح أن الكل سيحاسب بالقانون بعد قيامهم بالتحريض على قتل ضباط الجيش والشرطة مؤكدا أن حركة حسم أحد أذرع جماعة الإخوان الإرهابية وأن كل قيادات الإرهاب في العالم كانوا في الأصل من الإخوان فهم العدو الحقيقي لمصر ولا تعترف بالوطن.

وأردف أن اول قرار للجاسوس مرسي في 2012 بالافراج عن القيادات الإرهابية و«اوعي تدي أمان للإخواني» وأن الإرهابي وجدي غنيم أكثر من استخدم القرآن للتحريض قائلا :«حرض على اغتيالي».

وختم قائلا : بعد متابعة لما حدث في ناس تاريخها أسود مثل الجماعة الإرهابية ولكنهم وسطنا.