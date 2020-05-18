AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يعرض فيديو يكشف تحريض أعضاء الإرهابية على قتل المصريين.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب

قال الإعلامي أحمد موسى إن تنظيم الإخوان الإرهابي وما ينشره من تحريض مستمر مثبت بالأفعال والوقائع.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التحريض هدف الأصوات الإعلامية لهذه الجماعة الإرهابية ومثبت عليهم جميعا ومسجل تحريضهم على قتل المصريين.

وتابع إن زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطر وغيره من الخونة يتنصلون من أفعالهم لكن أيديهم ملطخة بالدماء بعد قولهم «هنروحلهم بيوتهم » و«اقتل» وتحريضهم واضح فهم خونة وقاتلين ومحرضين.

وعرض موسى فيديو لتصريحات أذرع للجماعة الإرهابية التي حرضوا فيها على القتل.

وأوضح أن الكل سيحاسب بالقانون بعد قيامهم بالتحريض على قتل ضباط الجيش والشرطة مؤكدا أن حركة حسم أحد أذرع جماعة الإخوان الإرهابية وأن كل قيادات الإرهاب في العالم كانوا في الأصل من الإخوان فهم العدو الحقيقي لمصر ولا تعترف بالوطن.

وأردف أن اول قرار للجاسوس مرسي في 2012 بالافراج عن القيادات الإرهابية و«اوعي تدي أمان للإخواني» وأن الإرهابي وجدي غنيم أكثر من استخدم القرآن للتحريض قائلا :«حرض على اغتيالي».

وختم قائلا : بعد متابعة لما حدث في ناس تاريخها أسود مثل الجماعة الإرهابية ولكنهم وسطنا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنود الشيطان .. الهارب بهجت صابر يستمر في تحريضه اليائس ضد الدولة باستغلال أزمة كورونا

عزة مصطفى عن تحريض الإرهابي بهجت صابر بنشر فيروس كورونا: فيديو مليء بالسموم

أحمد موسى يلعن الإخوان على الهواء.. فيديو

كبيركم بالنقاب..أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على محمد بديع

الإخوان كلمة السر .. القصة الكاملة لتكفير نائبة تونسية وتهديدها بالقتل

أحمد موسى: الجماعة الإرهابية تريد الاستيلاء على أموال الزكاة من المصريين

ترشيحاتنا

هشام طلعت: صديق إماراتي يتبرع بـ 15 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل.. فيديو

الأمن يضبط شخصا ألقى "مولوتوف" على كنيسة بالإسكندرية

رسميا.. الأزهر: تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى 21 يونيو

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد سر اختيار مسجد السيدة نفيسة لنقل صلاة العيد عبر التلفزيون والإذاعة

خطوات اتحاد الكرة بعد قرارات رئاسة الوزراء.. إبراهيم فايق ينفعل ويحلل الموقف

الوزراء: إجازة عيد الفطر لا تنطبق على القطاع الخاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا