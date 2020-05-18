رابح ماجر يوجه نصيحة لـ محمد صلاح ويصفه بسفير مصر لدى الخارج.. فيديو

أكد النجم رابح ماجر، لاعب منتخب الجزائر السابق، أنه من الطبيعي وجود مقارنة بين مواطنه رياض محرز والدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.
وقال ماجر في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق:" حاليا صلاح ومحرز واباميانج افضل 3 لاعبين افارقة ومعهم ساديو ماني أيضا لاعب مميز.
وأضاف: "صلاح ممتاز وفعال وهو ايضا يلعب في فريق كبير، وفاز بكل شيء معه، ويجب ان يبحث عن الاستقرار، ويعتبر هو ومحرز سفراء العرب في اوروبا.
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وأوضح، أنه ربما لا يحصل محمد صلاح على نفس الفرصة التي يحصل عليها مع ليفربول في حال رحيله لفريق اخر، لذلك انصحه بالبقاء مع الريدز.
جدير بالذكر أن، ترددت العديد من الاخبار قبل تفشي فيروس كورونا وتعليق الدوريات الاوروبية، بطلب ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح.