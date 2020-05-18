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سيارات

طريقة تنظيف السيارة من العادم منزليا

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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اماني نوار
يلجأ بعض مالكي السيارات إلى مراكز الغسيل المتخصصة لتنظيم عادةم السيارة والشبب الشوائب الموجودة في هذا المكان.

وكي لا تلجا إلى هذه الحيلة يمكنك أن تنظف عادم السيارة من المنزل في خطوات بسيطة وسهلة عن طريق راتداي قفازات جلدية وفرسة تنظيف الإطارات ، قماش مخصص لغسيل الإطارات، صابون تنظيف الإطارات.

وفي البداية ستكون سهلة قم برش فتحة العادم بالماء لإزالة الكربون والعوالق ثم قم بعد ذلك بإضافة سائل التنظيف ورش العادم من الداخل والخارج ومن ثم تنظيفه بالفرشاة، واترك العادم بعدها ليجف لمدة تصل إلى دقيقتين.

قم بغسيل العادم بالماء مجددا ولكن حاول أن تحذر تفادي مرور الماء داخل صندوق العادم حتى لا تخرب  النظام الداخلي بالكامل


أما بالنسبة للمرحلة المهمة والتي تسهل عليك عملية التنظيف في  المستقبل هي وضع طبقتان او 3 من كريم حماية الإطارات على ماسورة العادم من الخارج والحواف الداخلية وفي النهاية تنتهي عملية التنظيف بطريقة سلسلة وبسيطة  دون اللجوء إلي زيارة المغسلة  مرة أخرى .

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