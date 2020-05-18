حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 /5 / 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

هل أنت من المهتمين بمتابعه على الأبراج والفلك إليك اليوم الأثنين 18-5- 2020،

توقعات الأبراج

على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى تقدمها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى عبر صفحتها على الفيس بوك.









وفيما يلي حظك اليوم الأثنين

18-5- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





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برج الحمل

مهنيا.. عليك الأنتباه أكثر لأعمالك اليومية تحتاج إلى اتخاذ قرارت سليمة وسريعه



عاطفيا ..لديك مشاكل مع الشريك حاول حلها بهدوء



صحيا .. تحتج للأهتمام أكثر بأمورك والأعراض الصحية التى تعانى منها







برج الثور

مهنيًا: تحتاجين إلى اتخاذ قرارت حاسمة فى

عاطفيًا: لا تكرر أخطاء الماضي، وتبادل الآراء والأفكار مع الشريك فهو وحده القادر على تفهم ظروفك.

صحيًا: حاولى عدم افتعال المشكلات لأسباب تافهة.



برج الجوزاء

مهنيًا: لديك فرصة لتحسين وضعك المادى

عاطفيًا: حاولى التقرب أكثر من شريك حياتك ومفاجاته من وقت لاخر

صحيًا: لديك هاجس الخوف من الإصابة بمرض خطير.



برج السرطان



مهنيًا: يبتسم لك الحظ اليوم

عاطفيًا: كن حذرًا مع الشريك

صحيًا: حاولى الأنتباه أكثر لصحتك







مهنيًا: أنتبه لأعمالك اليومية تحتاج إلى إنجاز مؤجلة

عاطفيًا: حاول التواصل أكثر مع الشريك لفترة قصيرة.

صحيًا: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية.



برج العذراء





عاطفيًا: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك العاطفية

صحيًا: لا تظهر أمام الآخرين عجزك عن القيام بأي نشاط



برج الميزان



مهنيًا: بغض النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.

عاطفيًا: تبحث عن التغيير والتنوّع في العلاقة بغية اختيار الأسس الصحيحة لها.

صحيًا: تكتشف خفايا بعض الأمور فترتاح نفسيًا وجسديًا.



برج العقرب



مهنيًا: هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية.

عاطفيًا: يزورك أحد الأصدقاء حاملًا دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية.

صحيًا: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق



برج القوس



مهنيًا: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك

عاطفيًا: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك.

صحيًا: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.



برج الجدي



مهنيًا: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل لتحقيق أحلامك

عاطفيًا: الأجواء مليئة بالرومنسية والعذوبة والسعادة.

صحيًا: عليك التفكير دائمًا أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليك



برج الدلو

مهنيًا: تزداد ثقتك بالنفس كذلك سيكون بانتظارك أجواء مصالحة.

عاطفيًا: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى

صحيًا: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.



برج الحوت

مهنيًا: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك

عاطفيًا: الأجواء العاطفية خالية من التشنج والإرباك

صحيًا: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.

برج الاسدمهنيًا: أنتبه لأعمالك اليومية تحتاج إلى إنجاز مؤجلةعاطفيًا: حاول التواصل أكثر مع الشريك لفترة قصيرة.صحيًا: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية.برج العذراءعاطفيًا: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك العاطفيةصحيًا: لا تظهر أمام الآخرين عجزك عن القيام بأي نشاطبرج الميزانمهنيًا: بغض النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.عاطفيًا: تبحث عن التغيير والتنوّع في العلاقة بغية اختيار الأسس الصحيحة لها.صحيًا: تكتشف خفايا بعض الأمور فترتاح نفسيًا وجسديًا.برج العقربمهنيًا: هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية.عاطفيًا: يزورك أحد الأصدقاء حاملًا دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية.صحيًا: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيقبرج القوسمهنيًا: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائكعاطفيًا: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك.صحيًا: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.برج الجديمهنيًا: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل لتحقيق أحلامكعاطفيًا: الأجواء مليئة بالرومنسية والعذوبة والسعادة.صحيًا: عليك التفكير دائمًا أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليكبرج الدلومهنيًا: تزداد ثقتك بالنفس كذلك سيكون بانتظارك أجواء مصالحة.عاطفيًا: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرىصحيًا: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.برج الحوتمهنيًا: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليكعاطفيًا: الأجواء العاطفية خالية من التشنج والإرباكصحيًا: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.