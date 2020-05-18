أول صورة لمعاون محافظ القليوبية المتوفى بعد إصابته بكورونا

حصل موقع صدى البلد على صورة عضو المكتب الفني لنائب محافظ القليوبية المصاب بفيروس كورونا بعد وفاته اثر سقوطه من شرفة منزله.





يذكر أن محمد حسن عضو المكتب الفني لنائب محافظ القليوبية و معاون المحافظ خريج البرنامج الرئاسي ، توفي بعدما سقط نتيجة اختلال توازنه أثناء الحديث في الهاتف. محمد حسن





وأعلنت أمس إيجابية إصابته بكورونا وكان في فترة عزل للعلاج إلا أنه سقط فجأة من شرفة منزله بالدور الرابع بشبرا خلال حديثه بالهاتف.





وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغا بسقوط موظف مصاب بكورونا من شرفة منزله بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وانتقلت الأجهزة الأمنية.





وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.



وأكد أشقائه أنه كان يتحدث في الهاتف بسبب سوء الشبكة فاختل توازنه وسقط في الشارع ليلقى مصرعه خلال نقله للمستشفى.





وأضافوا أنه كان في مرحلة العلاج من فيروس كورونا الذي أصابه وظهرت نتائج تحاليله أمس بإيجابية الحالة وكان من المقرر أن يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العزل.





يذكر ان مكتب الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أصدر بيانا حول إصابة المتوفى (م. ح) بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) حيث تقرر غلق مكتب نائبة المحافظ بالديوان العام في بنها.





أشار البيان إلى أنه منذ أن بدأت تظهر على المتوفى الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم إثبات حالته وعلى الفور قامت نائبة المحافظ بإصدار تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء المكتب لمدة 14 يوما بناء على تعليمات مديرية الصحة بالقليوبية واتباع الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.