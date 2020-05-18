أخبار الفن: ثراء جبيل: العلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما .. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي 3 أيام

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.





- أنا ضد الرقابة على الفن .. وإن كنت في منصب إداري لاهتممت بالمحتوى ولن أمنع المشاهد الجنسية - أنا ضد إقحام المشاهد الجريئة في العمل دون داع - أحترم الفنانات العالميات اللاتي ظهرن في عري كامل









يحل اليوم الاثنين 18 مايو، عيد ميلاد الفنانة آثار الحكيم، بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني الحافل بالأنجازات.

بعد اكتشاف كريم فهمي خيانة زوجة صديقه.. مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 24 يتصدر جوجل

تصدرت أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل "ونحب تانى ليه" مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد عرضها ضمن الموسم الرمضاني 2020.

شاهد .. مجدي كامل برفقة ابنه بعد خروجه من المستشفى على كرسي متحرك

تعرض نجل الفنان مجدي كامل والفنانة مها احمد الأصغر "احمد" لأزمة صحية منذ ايام وتم خروجه من المستشفي.







