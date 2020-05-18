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فن

أخبار الفن: ثراء جبيل: العلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما .. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي 3 أيام

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

- أنا ضد الرقابة على الفن .. وإن كنت في منصب إداري لاهتممت بالمحتوى ولن أمنع المشاهد الجنسية
- أنا ضد إقحام المشاهد الجريئة في العمل دون داع
- أحترم الفنانات العالميات اللاتي ظهرن في عري كامل


يحل اليوم الاثنين 18 مايو، عيد ميلاد الفنانة آثار الحكيم، بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني الحافل بالأنجازات.


تصدرت أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل "ونحب تانى ليه" مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد عرضها  ضمن الموسم الرمضاني 2020.


تعرض نجل الفنان مجدي كامل والفنانة مها احمد  الأصغر "احمد" لأزمة صحية  منذ ايام وتم خروجه من المستشفي. 



تصدر هاشتاج حسن الجبالى موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأصبح الأكثر تداولا عليه ويجسد الفنان ياسر جلال، شخصية حسن الجبالى فى مسلسل الفتوة، وتصدرت شخصيته محرك تويتر بعد تعافيه فى المسلسل.

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في عيد ميلادها.. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي لمدة 3 أيام

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