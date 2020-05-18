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إغلاق المدن الساحلية.. كفر الشيخ: تطبيق إجراءات العيد من الخميس

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:29 ص
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
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فرح علاء الخولي

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه بدا منذ إعلان اجراءات مجلس الوزراء أمس تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية التي طبقت في شم النسيم خلال عيد الفطر.

وتابع اللواء نور الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم إعلان اغلاق اكبر الشواطئ في المحافظة وهو شاطئ بلطيم ومطوبس، حتى لا يتم التوجه اليهم بأي شكل من الاشكال من قبل المواطنين.

وأَضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الاعلان بمنع التجمعات وانه غير مسموح بالتواجد في الحدائق والمتنزهات او الكورنيش، لافتًا الى ان هناك تجاوبا كبيرا واستيعابا من المواطنين للأزمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والالتزام بالاجراءات.

وأوضح نورالدين، انه سيتم اغلاق كامل لمداخل المدن الساحلية التابعة للمحافظة، معقبًا: "محدش هيعرف يدخل ولا يخرج"، نتيجة لتوقف حركة النقل الجماعي التي اقر مجلس الوزراء أمس.

وِاشار الى ان محافظة كفر الشيخ ستعمل على تطبيق تلك الاجراءات من يوم الخميس القادم، كإجراء استباقي واحترازي قبل العيد وتمتد حتى نهاية أسبوع العيد.

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