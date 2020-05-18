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تعليم

وزير التعليم: توفير أطباء وسيارات إسعاف وكواشف حرارة وكمامات في لجان الثانوية العامة

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:11 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم التعاون مع وزارة الصحة بشكل أكبر خلال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل اللجان.

حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : سوف يتم توفير طبيب بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة .


وأضاف وزير التربية والتعليم : سنوفر أيضا سيارات اسعاف في لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك إهتمام بإجراء تحاليل طبية للسادة القائمين على وضع الاسئلة قبل عقد جلسات وضع الاسئلة او الدخول إلى مقر المطبعة.

وقال وزير التربية والتعليم : سيتم الاستعانة بعدد 16 ألفا 575 من اجهزة قياس الحرارة ، و 34037839 كمامة  ، و6 ملايين و 411 ألفا و 804 جوانتيات و 6000 عبوة مطهرات. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم إجراء التعقيم اللازم لصناديق نقل الكراسات الامتحانية والاوراق دون التأثير على المحتوى

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لتأمين اللجان فسوف تقوم الوزارة بالاجراءات التالية :

-تعقيم اللجان قبل و بعد الامتحان

-قبل دخول اللجنة الفرعية ، يقوم الملاحظ بالتأكد من ان الطالب قام بتعقيم يديه ولبس الكمامة بطريقة صحيحة
-تقليل اعداد الطلاب باللجان الفرعية لـ 14 طالبا بدلا من 20 طالب ، للحفاظ على المسافات الامنة بين الطلاب اثناء الامتحان
-فتح عدد اضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الامنة
-تحقيق مسافات بينية بين المقاعد المخصصة لجلوس الطلاب
-تحقيق تهوية جيدة للفصول
-التأمين الخارجي للجان الامتحانات وتنظيم دخول الطلبة لمنع التكدس على ابواب اللجان

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه بالنسبة للطلاب فسوف يتم اتباع الاجراءات التالية معهم :


-تغيير موعد بدء الامتحان إلى 10 صباحا للتأكد من تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية
-السماح بدخول المدرسة من الساعة 8 صباحا ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة 9 صباحا
-دخول الطلاب للجان سير الامتحان بطابور متباعد بمسافة 2 متر
-اجراء المسح الحراري لقياس درجة الحرارة
-تسليم كمامات وتوفير مواد مطهرة اثناء اليوم
-التأكد من ارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي
-الكشف عن اجهزة المحمول

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن وزارة التربية والتعليم سوف تتعوان كذلك مع وزارة التنمية المحلية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون في تشكيل لجنة عليا لإدارة الازمات بكل محافظة برئاسة المحافظين.
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