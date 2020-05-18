تعافي نصف مصابي كورونا في المملكة.. إصابات الفيروس حول العالم تتجاوز 4.8 مليون.. والبرازيل تتجاوز إسبانيا..عناوين الصحف السعودية

المملكة ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان بين غني وعبدالله

كورونا تعصف باليابان.. انكماش الاقتصاد بنسبة 3.4%

عودة أكثر من 100 مليون شخص في شمال شرق الصين إلى الإغلاق

الصين ترد على مطالب إجراء تحقيق بشأن كوفيد-19

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري جنوب شرقي أفغانستان





تناولت الصحف السعودية، اليوم الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، ركزت صحيفة عكاظ على اعلان وزارة الصحة، امس الاحد، تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، فيما تم تسجيل 10 وفيات جديدة، و2056 حالة تعافٍ جديدة.





وقالت وزارة الصحة السعودية، أن ما يقارب من نصف عدد المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد تعافوا حيث وصل العدد إلى 25722 حالة تعافٍ، لافتة إلى أن ذلك يؤكد العمل الجاد على سلامة الجميع، والوصول المبكر لتلك الحالات قبل تفاقم صحتها. ويبلغ عدد الحالات النشطة في المملكة 28718 حالة.





وأشارت صحيفة سبق إلى ترحيب المملكة باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي تم التوقيع عليه بين الرئيس أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله.





وجددت الخارجية السعودية التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.





عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الرياض بإعلان وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 193 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 منها (72) حالة لعمانيين، (121) حالة لغير عمانيين وتود الوزارة التأكيد بأن (1496) حالة قد تماثلت للشفاء.





وأشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى اعلان وزارة الصحة السودانية اليوم (الاثنين) تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2591 حالة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.





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دوليا، ركزت صحيفة اليوم على عدد حالات فيروس كورونا حول العالم حيث أظهرت بيانات مجمعة أن عدد الإصابات به تجاوز 4.8 مليون حالة، صباح اليوم الاثنين.





وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليتجاوز 1.86 مليون حالة. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 316 ألف حالة.





قالت صحيفة عاجل إن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي بلغ 3.4% في الربع الأول من العام المالي الحالي؛ حيث عصفت أزمة فيروس كورونا بثالث أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب مجلس الوزراء اليوم الاثنين.





وأوضح المكتب أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الأول من 2020 جاء بعد انكماش بنسبة 7.3% في الربع الأخير من عام 2019.





وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط ان الولايات سجّلت 820 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات في البلاد إلى نحو 90 ألفًا، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.





نقلت صحيفة الرياض عن تقرير إخباري اليوم الاثنين، أن هناك نحو 108 ملايين شخص في المنطقة الشمالية الشرقية للصين، قد عادوا إلى ظروف الإغلاق من جديد، حيث تسبب عدد جديد ومتزايد من الإصابات في حدوث تراجع في عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي.





وأضافت صحيفة سبق ان السلطات الصينية أعلنت، اليوم، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ منها 4 حالات "وافدة" خلال الساعات الـ 24 الماضية.









وذكرت صحيفة عاجل أن البرازيل تجاوزت إسبانيا كرابع أعلى دولة في العالم من حيث عدد الإصابات.





وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، نقلًا عن بيانات الحكومة، أن البلاد أضافت 14 ألفًا و919 حالة إصابة ليصل الإجمالي إلى 233 ألفًا و142 حالة.





وأشارت صحيفة اليوم إلى اعلان وزارة الخارجية الصينية اليوم إنه من السابق لأوانه الشروع في إجراء تحقيق بشأن أصول وانتشار فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 300 ألف شخص حول العالم.





وفي شأن اخر، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن حركة «طالبان» أعلنت مسؤوليتها عن هجوم انتحاري في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة أربعين آخرين في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم حاكم الإقليم.