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اقتصاد

الخطة الكاملة لاستعدادات وزارة التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:53 م
بطاقات تموينية
بطاقات تموينية
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محمد صبيح
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي لأى سلعة لايقل عن خمسه أشهر، وساهم هذا الاحتياطي الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

وأضاف وزير التموين، أن إجمالي ماتم توريده من القمح المحلي حتى ١٧ مايو ٢٠٢٠ بلغ ٢ مليون و ٧٢٥ ألف طن قمح.

وأوضح أن الصوامع والشون المطورة سوف تستقبل الموردين للقمح المحلي اعتبارًا من اليوم الثالث للعيد، مشيرا إلى أنه تم تأمين احتياجات المخابز من الدقيق قبل العيد وسيصرف هذا الأسبوع بواقع ثلاثة أيام أضافه الي يومي الاحتياطي التي قررتهما الوزارة لكل مخبز.

وأعلن أن  المخابز ستعمل كل يوم عدا المخابز التي طلبت إجازة رسمية من مديريات التموين ومن طلب إجازة نسبتهم لا تتعدى ال ٣٠ في المائة من إجمالي عدد المخابز، مؤكدا أن كافة المجمعات الاستهلاكية ستعمل اعتبارًا من ثاني يوم العيد.

وأوضح أن المخابز ستعمل من الساعة الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساءً وبعض المخابز ستعمل حتى التاسعة مساءً، مضيفا أن عملية صرف السلع التموينية مستمرة كما هي فى المنافذ التموينية من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

ووجه بتشكيل مجموعات عمل بالوزارة وكافة مديريات التموين لمتابعة موسم توريد القمح وعمليات صرف السلع التموينية لشهر يونيو القادم، مشيرا إلى أن كافة منافذ السلع الغذائية والأسواق ومحال اللحوم والمخابز والمنافذ التموينية لا يسرى عليها مواعيد الحظر.
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استعدادات التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك

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