نائب: التعايش مع كورونا اتجاه صائب..وارتداء الكمامات سيكون إجباريا

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التى قال فيها علينا التعايش والتكيف مع فيروس كورونا.





وأضاف مسعود فى بيان صحفى له:لكن التعايش مع فيروس كورونا لا يعني أن الأمور تسير بالشكل الطبيعي الذي كانت عليه قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، بل سيكون التعايش مع الفيروس تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية، التي سيلتزم المواطنين بتنفيذها بقوة القانون، ومخالفتها سوف تكون له عقوبات رادعة، وعلى رأسها ارتداء الكمامات إجباريا.





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وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم ان هذا الاتجاه من الحكومة صائب للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





معلنا تأييده التام لتأكيد رئيس الوزراء بانه سيكون هناك اجراءات وعقوبات صارمة فى حالة المخالفة والتواجد فى المناطق العامة بدون ارتداء الكمامات مطالبا بالتطبيق الحاسم للمادة ۲۰ مکررا من قانون الأمراض المعدية بعد إقرار البرلمان لهذا التشريع والتى تنص على أنه: "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية" ويعاقب من خالف استخدام الكمامات الواقية بـغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.