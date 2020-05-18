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حوادث

ضبط 182 طن مطهرات ومنظفات منزلية مجهولة المصدر داخل مصنع بالجيزة

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 182 طن مطهرات ومنظفات منزلية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر داخل مصنع تعبئة مطهرات ومنظفات منزلية "بدون ترخيص" بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام  بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالك مصنع تعبئة مطهرات ومنظفات منزلية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات المنزلية المغشوشة والمقلدة باستخدام خامات مجهولة المصدر لطرحها بالأسواق داخل عبوات منسوبة لشركة وهمية لإيهام المستهلكين بسلامة وجودة تلك المنتجات.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع المُشار إليه وضبط (المدير المسئول) وكذا ضبط خط إنتاج لتعبئة المطهرات والمنظفات المنزلية مكون من (ماكينة تعبئة - عدد 12 خزان بلاستيك  - عدد 2 ميزان ديجيتال - ماكينة خلط - كميات كبيرة من العبوات البلاستيكية الفارغة والملصقات "منسوبة لشركة وهمية") .

وضبط (152 طن مواد خام سائلة مجهولة المصدر تستخدم فى إنتاج وتعبئة المطهرات والمنظفات المنزلية غير المرخصة) و ( 30 طن منتج نهائى معبأ داخل عبوات مختلفة الأحجام لمطهرات ومنظفات منزلية ومذيب للدهون مصنع بدون ترخيص وبدون علامة تجارية أو بيانات معبأ ومعد للتداول).

تبين وجود مخالفات بالمصنع (عدم وجود سجل الحالة البيئية عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة - عدم وجود الموافقة البيئية - عدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش واستغلال السلع وبخاصة الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع فى المستلزمات الطبية وتخزينها واستغلال مرتكبيها للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى ضوء مواجهة فيروس "كورونا".
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