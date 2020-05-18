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حوادث

بأسلوب النشل.. ضبط عصابة نسائية تسرق السيدات بالموسكى | صورة

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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محمد صبرى
تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة السيدات بأسلوب النشل.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من سيدة.

وباستبيان الأمر تم التقابل مع ربة منزل وقررت أنها حال سيرها بشارع الموسكى بدائرة القسم فوجئت بقيام سيدتين مجهولتين "أدلت بأوصافهما التقريبية" بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى بأسلوب "النشل" ولاذتا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمتين أمكن ضبطهما وبحوزتهما (حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى الخاصين بالمجنى عليها – 2 حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة").

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات السيدات بأسلوب "النشل" وأن باقى المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهن بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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