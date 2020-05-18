أخبار الفن.. أحزان جيسى عبدو.. سوزان نجم الدين تفضح رامز مجنون رسمى.. تطورات الحالة الصحية لـ ياسر جلال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

نشرت الفنانة والمذيعة اللبنانية جيسى عبدو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام كلمات مؤثرة بعد وفاة والدها.

نشرت الفنانة والمذيعة اللبنانية جيسى عبدو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام كلمات مؤثرة بعد وفاة والدها.

تشهد الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار ظهور الفنان أحمد السقا الذى يقوم بدور المحقق العسكرى الذى يحقق مع هشام عشماوى.





كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن مفاجآت جديدة عن برنامج "رامز مجنون رسمى" والذى يقدمه الفنان رامز جلال ويعرض على قناة mbc مصر.





تعرض الفنان ياسر جلال إلى الإغماء أثناء مقابلته مع الإعلامية لميس الحديدى حيث كان يتحدث عن مسلسله المعروض حاليا الفتوة.

