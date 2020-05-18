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محافظات

إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية ووقف 2 مخالفة بناء ببني سويف

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:18 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.


يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد. 

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وأشار المحافظ إلى متابعته بشكل يومي للحملات التي يتم يتنفيذها في هذا المجال،مشيرًا إلى أن"اليوم الاثنين"قد تمت إزالة 36حالة تعد على أراض زراعية، بواقع 24 حالة تعد بالبناء علي مساحة 28 قيراط بقرية الميمون مركز الواسطى، و8 حالات تعد بتزمنت الشرقية وإبشناء .


بالإضافة إلى  ضبط وإبقاف 2 مخالفة بناء على مساحة 90 متر بقرية اهناسيا الخضراء مركز بني سويف،لافتا إلى تواصل حملات الإزالة على مستوى مراكز ومدن المحافظة. 

كما نوه المحافظ عن الخطة التي اعتمدتها المحافظة في مواجهة التعديات والبناء المخالف،حيث تعتمد على تنفيذ آليات محكمة للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية ،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا".


وأشار إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثرمن اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة ، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.

إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية ووقف 2 مخالفة بناء ببني سويف
إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية ووقف 2 مخالفة بناء ببني سويف
إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية ووقف 2 مخالفة بناء ببني سويف
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