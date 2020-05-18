خالد الجندى: قول امرأة لرجل "أحبك فى الله" تفتح باب الشيطان.. فيديو

خالد الجندي يحذر من «صديق العائلة»

أكد الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه ليس هناك ما يسمى بـ«صديق للعائلة» في الإسلام، مشيرًا إلى أن البيوت لها حُرمة.





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وكشف "الجندي"، في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، عن أن هناك أوقاتًا معينة يُمنع فيها أولادك من الدخول لغرفة نومك.





واستدل بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم» (سورة النور: 58).