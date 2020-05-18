AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندى: قول امرأة لرجل "أحبك فى الله" تفتح باب الشيطان.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:36 م
خالد الجندى
خالد الجندى
Advertisements
محمد شحتة
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من قول امرأة لرجل "أحبك في الله"، وإن كان معناه صحيح إلا أن لفظها مريب، تفتح أبواب الشر، وتسمح بنزغات الشيطان.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "هذه الكلمة تعرض سمعة الشخص للاتهام بغير حق، وتفتح عمل الشيطان، "بلاش ست تقول لرجل بحبك في الله".

خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها «العشق الإلهي»
كما حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من قول مصطلح "العشق الإلهي"، لافتا إلى أن العشق يتميز بأمر مادي يلتصق بعضه ببعضه.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، "لا يجوز إذًا الحديث بهذه الكلمة عن الله سبحانه وتعالى، فالله يحب"، مستشهدا بقول الله تعالى (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).

خالد الجندي يحذر من «صديق العائلة»
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه ليس هناك ما يسمى بـ«صديق للعائلة» في الإسلام، مشيرًا إلى أن البيوت لها حُرمة.

اقرأ أيضًا:
وكشف "الجندي"، في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، عن أن هناك أوقاتًا معينة يُمنع فيها أولادك من الدخول لغرفة نومك.

واستدل بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم» (سورة النور: 58).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التذكير بالله أمر استراتيجي.. خالد الجندي: دعاء السيسي لمصر جاء بعد الأخذ بالأسباب.. فيديو

خالد الجندي: الحياد في بعض القضايا خيانة.. فيديو

خالد الجندي يكشف عن خطأ يفعله البعض سبب الوقوع في المعاصي

خالد الجندي يحذر من مفهوم خاطئ عن الحديث الضعيف.. فيديو

خالد الجندي: لقمان والخضر وذى القرنين أنبياء وليسوا أولياء .. فيديو

خالد الجندي عن مسلسل الاختيار: خلد ذكرى الأبطال.. وكشف الإرهابيين .. فيديو

ترشيحاتنا

تحولت لكائن فضائي.. صبغة شعر تدمر وجه وجسد فتاة

أحزان جيسى عبدو بعد وفاة والدها

الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة

علي جمعة يجيب: هل يصوم الخضر مع سيدنا إلياس كل عام ويجتمع بالملائكة يوم عرفة؟

رغم ظهورها في البرومو.. ماذا يمنع عرض مقلب نبيلة عبيد في «رامز مجنون رسمي»؟

تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية

بـ شعر برتقالى وتوب.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مرضى الكبد والسكر.. 7 أشخاص مهددون بأضرار الكحك