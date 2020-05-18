خالد الجندى: قول امرأة لرجل "أحبك فى الله" تفتح باب الشيطان.. فيديو

حذر الشيخ خالد الجندى
، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من قول امرأة لرجل "أحبك في الله"، وإن كان معناه صحيح إلا أن لفظها مريب، تفتح أبواب الشر، وتسمح بنزغات الشيطان.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "هذه الكلمة تعرض سمعة الشخص للاتهام بغير حق، وتفتح عمل الشيطان، "بلاش ست تقول لرجل بحبك في الله".
خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها «العشق الإلهي»
كما حذر الشيخ خالد الجندى
، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من قول مصطلح "العشق الإلهي"، لافتا إلى أن العشق يتميز بأمر مادي يلتصق بعضه ببعضه.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، "لا يجوز إذًا الحديث بهذه الكلمة عن الله سبحانه وتعالى، فالله يحب"، مستشهدا بقول الله تعالى (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
خالد الجندي يحذر من «صديق العائلة»
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه ليس هناك ما يسمى بـ«صديق للعائلة» في الإسلام، مشيرًا إلى أن البيوت لها حُرمة.
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وكشف "الجندي"، في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، عن أن هناك أوقاتًا معينة يُمنع فيها أولادك من الدخول لغرفة نومك.
واستدل بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم» (سورة النور: 58).