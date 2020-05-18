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توك شو

أزمة قلبية .. جمال شعبان يكشف خطورة النوم عقب الشعور بالحزن .. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:22 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، إن الحزن والزعل مع النوم يؤديان إلى أزمة قلبية مؤكدة؛ مشيرا إلى  أن النوم بعد الزعل ممنوع تماما، وكان أجدادنا يمنعون ذلك بالفطرة، ولكن ثبت صحة موقفه علميا والسيدات أكثر عرضة لكسر القلب نتيجة الحزن.


وتابع شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، أن السوشيال ميديا ما هي إلا وسائل تفاصل وليست تواصل وتؤدي إلى التفكك في الأسرة والواحدة ولمزيد من الحزن.


وختم شعبان  قائلا لا تستهر بالزعل فالقلب لحم ودم فعلا ولكنه أرق من الزجاج ولا يحتمل توالي الحزن وعضلة القلب تتأثر بشكل كبير.


ولفت شعبان إلى إن نظام الحياة الحديثة والاعتماد على الوجبات السريعة يؤثر سلبيا على صحة الشباب.


وتابع شعبان: «الشعور بالنهجان حال صعود السلم دليل على حدوث مشكلة بالقلب، ولو كان مدخنا وبوزن زائد سيكون لديه قصور في الشريان التاجي بنسبة كبيرة». 


واختتم: «النهجان عند بذل المجهود من أعراض الأمراض القلبية وليس الرئة».
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