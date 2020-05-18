الوطنية للصحافة تطالب المؤسسات الصحفية بسرعة صرف بدل الصحفيين

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة ان بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مايو ٢٠٢٠ سيتم وصوله للمؤسسات الصحفية القومية غدا الثلاثاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٠ .





وطلبت الهيئة الوطنية فى بيان اليوم ، ضرورة البدء في إجراءات صرف البدل فور وصوله للمؤسسات الصحفية .









أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مايو ٢٠٢٠ للمؤسسات الصحفية القومية صباح غد الثلاثاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٠ تمهيدا للبدء فى عملية الصرف .









وأعلن الكاتب الصحفى حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين أنه سيتم صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين امس الأحد ١٧ مايو بعد الثالثة عصرا بفيزا البدل للبنك الأهلى وذلك للعاملين بالصحف الخاصة والحزبية.









وأضاف الزناتى ، انه نجح فى التعجيل بإنهاء إجراءات صرف البدل مبكرًا ، وقبل الموعد الذى كان قد تم الإعلان عنه ، تسهيلًا على الزملاء قبل إجازة عيد الفطر المبارك .