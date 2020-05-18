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فن

حقيقة إصابة نبيلة عبيد في رامز مجنون رسمي

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:34 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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سعيد فراج
تحدثت الفنانة نبيلة عبيد في مداخلة هاتفية متلفزة لها قبل عرض حلقتها اليوم ببرنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، والتي أثارت حالة من الجدل عن إمكانية عدم عرضها. 




وقالت نبيلة عبيد، إن البرنامج ترأف بها نظرًا لكبر السن، ولذلك تم إلغاء عدد كبير من فقرات البرنامج منها السقوط في المياه والسقوط من على السلم، نافية تعرضها للإصابة في البرنامج. 


ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي. 


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
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